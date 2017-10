Stan poszkodowanych po ataku w galerii (NOWE FAKTY)

Podajemy aktualne informacje przekazane przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie. Stan na godz. 9.00.

Stan osób poszkodowanych w zdarzeniu, które miało miejsce w piątek 20 października w Stalowej Woli przedstawia się następująco:

Jedna osoba poszkodowana, której stan określany był jako krytyczny, ustabilizował się na tyle, że pozwoliło to lekarzom na przetransportowanie tej osoby do Centrum Urazowego do Rzeszowa, obecnie lekarze określają jej stan jako bardzo ciężki.

Sześć pozostałych osób w dalszym ciągu pozostaje w szpitalach w Tarnobrzegu, Stalowej Woli, Nisku i Sandomierzu. Lekarze stan czterech z tych osób określają jako jako ciężki ale stabilny (wśród tych osób są dwie będące wcześniej w stanie krytycznym), a stan dwóch kolejnych osób poprawił się i jest określany jako dobry.

Pomocy psychologicznej świadkom zdarzenia oraz rodzinom osób poszkodowanych udziela Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej. Potrzebujący pomocy psychologicznej proszeni są o kontakt z dyrektorem Ośrodka Katarzyną Rogalą tel. całodobowy 15/6425293, 15/6425299.

Podtrzymujemy apel wojewody podkarpackiego Ewy Leniart skierowany do świadków zdarzenia za pośrednictwem mediów, która zwróciła się do osób, którzy telefonami zarejestrowali to zdarzenie, aby uszanowali poszkodowanych i ich rodziny i nie publikowali filmów w internecie, ale przekazali je prokuraturze lub policji, ponieważ mogą pomóc w śledztwie.