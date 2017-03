Stalowy Run II dla Michała

Za nami druga edycja biegu „Stalowy Run”. To terenowy bieg z przeszkodami, którego uczestnicy mieli do pokonania 5-kilometrową trasę. Dochód z tegorocznego biegu zostanie przeznaczony na rehabilitację chłopca cierpiącego na zanik mięśni.

18 marca o godzinie 12. wystartowało 85 biegaczy. Ostatecznie do mety dobiegło 77 z nich. Podczas biegu zawodnicy pokonali przede wszystkim dukty leśne, biegli po piachu, przemierzali wąwóz. Na trasie czekało wiele przeszkód, nie tylko naturalnych, jak chociażby masywne opony ciągników siodłowych. –

– Były też płotki i czołganie się. Na końcu biegu do pokonania były trzy skrzynie gimnastyczne. To było najtrudniejsze zadanie – opowiada Dariusz Bańka, organizator biegu „Stalowy Run”.

Impreza miała charakter charytatywny. – Wpisowe przekazaliśmy jako darowiznę dla Michała Korfela, podopiecznego szkoły specjalnej, który choruje na zanik mięśni. Ciągła rehabilitacja i działanie respiratora powodują, że ten chłopiec żyje. Chcieliśmy pomóc jego rodzicom, ponieważ wiadomo, że rehabilitacja jest droga. To był główny cel tego biegu. Drugi cel to cel sportowy, czyli sprawdzenie się. To nie był typowy bieg dla biegaczy ulicznych tylko terenowy, gdzie trzeba było się czołgać, przepychać, bo momentami było ciasno, a także w miarę zwinnie pokonać przeszkody – wyjaśnia Dariusz Bańka.

Zwyciężył Maciej Tomaszewski z Jarosławia. Drugi był Kamil Ptak, a trzecie Paweł Krupa – obydwaj ze Stalowej Woli.

Współorganizatorami biegu „Stalowy run był Prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny, Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, Stalowowolski Klub Morsów „Lodołamacze”, Zespół Szkół nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli, szkoły średnie w Stalowej Woli: ZS nr 1, ZS nr 2, SP nr 3 oraz Nadleśnictwo Rozwadów.

Każdy, kto chciałby wesprzeć akcje i pomóc Michałowi może to uczynić poprzez wpłatę na adres Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” przy ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa na konto Alior Bank: 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615, tytułem „14205 Michał Korfel darowizna na pomoc i ochronę zdrowia”