Stalowowolskie sylwestry dawniej

Przed wojną w Stalowej Woli ani razu nie zorganizowano balu sylwestrowego. Pierwszy bal w Stalowej Woli, nie licząc zabaw ludowych, odbył się 2 lutego 1939 roku. Komitet organizacyjny skupiał samą śmietankę dyrektorsko-inżynierską. Był to bal karnawałowy z wielką pompą, odbył się w ówczesnym kasynie hotelu nr 1. Dziś w danym hotelu nr i kasynie mieści się Urząd Miasta. W części dawnego kasyna teraz obraduje Rada Miejska. Jak wspominał Adam Wilczyński, wówczas młody inżynier pracujący w Zakładach Południowych: Bal był wspaniały; panie w balowych toaletach, panowie we frakach, słowem – szyk i elegancja. Uczestnikami balu była przede wszystkim kadra inżynierska i wysocy urzędnicy nowo uruchamianych Zakładów Południowych.

Socjalistyczne bale

W czasie wojny zabaw nie organizowano, były po prostu zakazane. Sylwestrowe szaleństwo zaczęło się z początkiem lat 50. Ale zabawy witające nowy rok organizowano jeszcze w końcu lat czterdziestych w świetlicy hotelu zakładowego przy dzisiejszej ulicy ks. Popiełuszki. Wtedy hotel pełnił rolę domu kultury. Hotel ten zajmuje od kilkudziesięciu lat policja, natomiast świetlica jest salą konferencyjną komendy policji. W tych balach uczestniczyli w zdecydowanej większości pracownicy Huty Stalowa Wola.

Na początku lat pięćdziesiątych, było dużo chętnych do sylwestrowych pląsów. Brakowało jednak lokali. Wtedy „Hutnik” dysponujący odpowiednim lokalem sylwestrowych zabaw nie urządzał, bo ta późniejsza restauracja, była wtedy po prostu stołówką pracowniczą. W latach sześćdziesiątych zaczęto w „Hutniku” organizować bale, ale nie uzyskały one prestiżu tych z domu kultury czy potem z hali sportowej. Dopiero w późniejszych latach „Hutnik” stał się modny, tam na balach obowiązywał szyk i elegancja słowem high life.

W latach pięćdziesiątych na bale sylwestrowe otworzyły się szkoły. W sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Staszica organizowano sylwestrowe tańce, w których uczestniczyła głównie młodzież. Nie zdołano jednak w liceum stworzyć tradycji sylwestrowej, bo w końcu dyrekcja szkoły zrezygnowała z organizacji tanecznych imprez. O wiele atrakcyjniejsze były bale sylwestrowe w ówczesnym technikum mechanicznym. Szkoła posiadała dużą aulę i tam odbywały się sylwestrowe tańce. Ten okres sylwestrowych szaleństw w technikum również nie trwał długo, w mieście było coraz więcej miejsc do zabaw tanecznych, zresztą komitety rodzicielskie, które uczestniczyły w organizacji zabaw powoli się zniechęcały, a i dyrekcja szkoły też nie widziała potrzeby sylwestrowej rozrywki. Ponadto władze oświatowe niechętnie patrzyły na taneczne imprezy.

Szkoły to jedno z miejsc sylwestrowego szaleństwa. Nie ominęło ono nawet przedszkola. Przy dzisiejszej ulicy Popiełuszki w latach pięćdziesiątych bal sylwestrowy organizowano w największym wówczas stalowowolskim przedszkolu. Uczestnikami tych zabaw byli głównie rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola. Zabawy w szkołach i przedszkolu były znacznie tańsze, ale mniej bogate niż w domu kultury czy w Arkadii.

Bale dla przypadkowych

Bywało i tak. Sylwester i karnawałowe zabawy w pierwszej połowie lat pięćdziesiątych odbywały się również w tak zwanym „Meksyku”, w stołówce mieszczącej się w jednym z baraków w rejonie dzisiejszych ulic Siedlanowskiego, Ofiar Katynia i Niezłomnych. W tych barakach mieszkali pracownicy firm budowlanych, które stawiały hale w Hucie i domy w Stalowej Woli. Na zabawach w „Meksyku” bardzo często dochodziło do rękoczynów, walczyli ze sobą „krakusi” i „warszawiacy”, pracownicy firm budowanych wywodzących się z tych regionów. W czasie jednej z zabaw musiało interweniować wojsko z pobliskiego Niska, bo milicja nie dawała sobie rady. Kilkudziesięciu uczestników „balu”, który przerodził się ogólną bijatykę, stanęło potem przed sądem i kolegium karno-administracyjnym. Dziś „Meksyku” nie ma, baraki rozebrano i postawiono tam szkołę, bloki mieszkalne i pawilony handlowe.

Nie ma już zabaw sylwestrowych w restauracji „Popularna”, gdzie obecnie mieści się bar mleczny „Kaprys”. Zresztą zabawy w tym lokalu, które odbywały się na przełomie lat 50. i 60. miały kiepską klientelę i kiepską opinię. Uznawano, że tam się bawi plebs i przypadkowi goście. Bilet wejściowy do „Popularnej” można było kupić nawet tuż przed rozpoczęciem sylwestrowej zabawy. Tu wieczorowe stroje raczej nie obowiązywały, można było więc zobaczyć mężczyzn nawet w roboczych bluzach i zwykle mocno pijanych.

Arkadia na topie

Zupełnie inaczej przedstawiała się sprawa z sylwestrowymi balami w Arkadii, lokalu sąsiadującym z domem kultury. Byłoby niestosownością porównywać je z zabawami w „Popularnej”. Miały one dobrą opinię i kulturalną oprawę. Na te bale przychodziło się stosownie ubranym. Stoliki ustawione były w pobliżu parkietu a także na balkonie. O zaproszenia, oczywiście płatne, trzeba był zabiegać. Orkiestra rżnęła jak się patrzy, nieraz parkiet nie mieścił wszystkich tańczących, wódka lała się strumieniem. W zabawie uczestniczyło ponad trzysta osób.

Do dziś zachował się film sprzed kilkudziesięciu laty pokazujący bal w Arkadii. Pokazuje on pary prezentujące tańce rock and roll i twist. Młodzi ludzie studiujący w Krakowie czy Warszawie przywozili z sobą nowe tańce a nawet hula hop. Tańczący musiał tę plastykową okrągłą obręcz, którą w takt muzyki obracał swoim ciałem. Hula hop nie przyjął się, bo przede wszystkim tańczący właściwie popisujący się prawnością fizyczną zajmowali zbyt wiele miejsca. Nie przyjął się również przywieziony z „wielkiego świata” zbiorowy taniec madison ani cha-cha. Rock and roll długie lata królował na parkiecie, nie mówiąc już o nieśmiertelnym tangu czy walcu.

Bale oficjalne

W latach pięćdziesiątych i na początku sześćdziesiątych największy bal sylwestrowy odbywał się w Domu Kultury, wtedy zakładowym. Polowanie na zaproszenie na ten najokazalszy bal w Stalowej Woli, oczywiście płatne, odbywało się już na parę tygodni przed Nowym Rokiem. Pracownicy Huty mieli ułatwiony dostęp do zaproszeń, gorzej mieli ludzie spoza Huty. Wtedy jeszcze w sali widowiskowej była plaska podłoga, więc na niej, po usunięciu krzeseł, odbywały się tańce. Cały hol, loże i balkon były zajęte na stoliki. Sala widowiskowa niemal w całości był parkietem do tańca. Orkiestra znajdowała się na scenie. Z wybiciem północy na krótko gasły światła, aby wszyscy mogli składać intymne życzenia połączone z pocałunkami często bardzo ognistymi i niekoniecznie z własną partnerką. Potem trzyosobowa delegacja Stalowni w hutniczych uniformach meldowała dyrektorowi Huty wykonanie produkcyjnych zadań a następnie dyrektor składał życzenia wszystkim uczestnikom balu, oczywiście winszując im w Nowym Roku dalszych sukcesów w pracy zawodowej i w życiu osobistym. Bal w domu kultury był niejako oficjalny dla Stalowej Woli. Taka sytuacja trwała do 1964 roku. Potem nowy kierownik domu kultury Władysław Bobek zdecydował się na ułożenie pochyłej podłogi w sali widowiskowej, aby ułatwić publiczności oglądanie filmów i spektakli teatralnych. Zresztą o dyrekcji Huty dostał za to ostrą reprymendę. Ale z balami był koniec a potem Bobek awansował w partyjnej hierarchii. Co prawda w klubie w domu kultury na drugim piętrze organizowano jeszcze bale, ale te już nie nosiły oficjalnego charakteru i prestiżu. I były domeną młodzieży.

Niejako oficjalne bale sylwestrowe przeniesiono do hali sportowej. Zajmowano wówczas halę, której strop obniżano zawieszając u góry maskujące siatki wypożyczane z jednostki wojskowej w Nisku, oraz cały biurowiec. Potem, gdy w połowie lat 70. obiekt rozbudowano o basen i salę treningową, zwiększono liczbę uczestników zabawy. Zdarzało się wówczas, że na balu przygrywały do tańca dwie orkiestry. Na tych imprezach grały wtedy cenione orkiestry rzeszowskie Albrzykowskiego i Głowackiego. Ale wtedy zrezygnowano już z meldunków stalowników. Zabawy sylwestrowe w hali sportowej organizowano do lat 80. 31 grudnia 1981 roku żadnego balu sylwestrowego w Stalowej Woli nie było. Był natomiast stan wojenny.

Zachowały się w pamięci

Znane były w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych zabawy sylwestrowe w klubie stalowowolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Emka. Ich uczestnikami byli zwykle aktywiści Spółdzielni Mieszkaniowej, a koszt balowania, co ważne, nie przyczyniał się do odchudzania portfelu.

Był czas, że klub „Energetyk” stalowowolskiej elektrowni był popularny nie tylko w samym Ozecie, ale także w Stalowej Woli. Dysponował, jak owe czasy, doskonałymi warunkami lokalowymi: na dole kawiarnia, na piętrze odbywały się tańce. Klub posiadał własną bardzo dobrą orkiestrę. W latach 60. i później organizowano tam bale sylwestrowe, uczestniczyli w nich przeważnie pracownicy elektrowni. Dziś klubu nie ma, lokal zajęły biura w mozole budowanej elektrociepłowni.

W końcu lat pięćdziesiątych w budynku dawnej spółdzielni spożywców Stalowa Wola Związek Młodzieży Socjalistycznej urządził klub „Oaza”. Zabawy, jakie się tam odbywały, cieszyły się naprawdę dużym powodzeniem. Nie sama młodzież królowała na parkiecie, zdarzało się, że w tan szli panowie w całkiem słusznym wieku. Na zabawach i balu sylwestrowym porządku pilnowali „bramkarze”, wśród których znajdowali się bokserzy stalowowolskiego klubu, wtedy najpopularniejsi sportowcy w mieście. ZMS nie cieszył się jednak długo klubem. KM PZPR uznał, że to budynek w sam raz będzie partyjną chatą i w nim zorganizował swoją siedzibę. Klub „Oaza” przestał istnieć.

W latach siedemdziesiątych w Stalowej Woli było już wiele nowych lokali, gdzie można było organizować sylwestrowe szaleństwa. Największym była stołówka nr 5 Huty Stalowa Wola mieszcząca się przy dzisiejszej ulicy Ofiar Katynia. Tu odbywały się zabawy organizowane przez wydziały Huty i były też sylwestrowe bale, na których bawili się prawie wyłącznie pracownicy Huty. Tak było przez lata. Teraz stołówka zmieniła wygląd i właściciela. Jest nim Fundacja Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ale ta balu sylwestrowego nie urządza.

Przez lata zmieniały się sylwestrowe lokale, zmieniali się uczestnicy bali, inna jest jakość tych zabaw; mniej wódki, więcej atrakcji, niejednokrotnie wyszukana kuchnia, stroje już nie te z siermiężnych czasów lat pięćdziesiątych. Dziś bale nie są tak popularne jak przed laty i często finansowo są niedostępne dla przeciętnej kieszeni. Jedno co ostało się przez całe lata w sylwestrowej tradycji: prywatki. Zabawy we własnym gronie we własnym lokalu i z własną kuchnią.