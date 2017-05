Stalowowolskie lasy i pola

Najstarsza pieśń o Stalowej Woli wspomina złoto szare pnie sosnowe, zieloną igieł woń, lotne piaski złoto płowe i błękitną Sanu toń. Taka była kiedyś Stalowa Wola, a teraz? San nie jest błękitny lecz szary, sosny odeszły na krańce miasta, lotne piaski zostały opanowane.

Dla Stalowej Woli przez długie lata charakterystyczne były lasy sosnowe, piaski i nieurodzajne pola wcinające się w miejską zabudowę.

Kiedyś był las

Sosny były wszechobecne, w Stalowej Woli nie rosły drzewa liściaste, bo i ziemia nie była dla nich łaskawa. Po wojnie, tak jak przed wojną, miasto wrzynało się w las. W czasie okupacji wycięto trochę sosen, aby postawić baraki, najpierw dla niemieckiej armii, a potem dla Ukraińców i nowych mieszkańców. Jeszcze po wojnie w latach czterdziestych tuż przy ulicy Hutniczej, w miejscu gdzie później utworzono ogród jordanowski, rosły podgrzybki, których wówczas nikt nie zbierał. Na placach przyblokowych szykowano się do wycinki sosen. Przed wojną firmom budowlanym nie wolno było wycinać drzew bez uzasadnionej potrzeby. Sosny więc prawie dotykały ścian bloków mieszkalnych. Z jednej strony było to maskowanie domów, z drugiej oszczędzano drzewa. Początek lat powojennych okazał się niełaskawy dla sosen rosnących przy blokach mieszkalnych. Najpierw w końcu lat czterdziestych ścięto sosny między blokami przy ulicy Hutniczej. W ich miejsce posadzono czereśnie. W tym samym mniej więcej czasie likwidowano sosny przy blokach w obu dzielnicach: Urzędniczej i Robotniczej, i sadzono drzewa owocowe. Tak było przy ulicach 1 Maja (dziś ks. Popiełuszki), Wasilewskiej (dziś Ofiar Katynia), Wolności, Waryńskiego. Skończyły się grzyby w przyblokowych lasach. Wówczas zbierano je za miastem, zwykle w lasach przyległych do dróg wiodących w kierunku Przyszowa i Tarnobrzega. Zbieranie grzybów w „Ciemnym Kącie” było już wyprawą. Nie cieszyły się większym uznaniem prawie wszystkie grzyby, prócz borowików. Niektórych gatunków jadalnych np. sitarzy nie zbierano wcale.

W końcu lat czterdziestych przystąpiono do stawiania nowych bloków, najpierw u zbiegu ulic 1 Maja i Waryńskiego oraz przy ulicy Nowotki. Zlikwidowano wtedy w tym rejonie sosny samosiejki. Potem przystąpiono do wyrębu części lasu przy ulicy Waryńskiego. Wówczas jeszcze szanowano drzewa, nie wyrąbywano bez potrzeby lecz tylko te rosnące w miejscu, gdzie zamierzano stawiać domy. Natomiast tam gdzie wykarczowano sosny, sadzono drzewa liściaste, np. przy ulicy Waryńskiego – jesiony. Wkrótce pod piły dostały się następne sosny, najpierw karłowate zagajniki przy ulicy Staszica i Wolności, później starto z powierzchni ziemi lasek rosnący na piaszczystym zboczu między ulicami Wolności i Waryńskiego. Przy okazji zajęto pod budowę ogródki przyblokowe założone zaraz na początku niemieckiej okupacji.

Na początku lat pięćdziesiątych cięto sosny w rejonie ulicy Podleśnej oraz w głębi lasu, na zachód od ulicy Niezłomnych i Podleśnej pod budowę nowej piekarni i zajezdni Państwowej Komunikacji Samochodowej. Wytrzebiono część sosen niedaleko szosy wiodącej od Krzyżowych Dróg do Rozwadowa, gdzie zamierzano zbudować podstację elektryczną. Padły sosny w rejonie ulic Nowotki, 1 Maja i Hutniczej, gdzie stawiano przedszkole i żłobek. Powalono całe połacie lasu na terenie huty, aby postawić tam nowe hale fabryczne. Wycięto część lasu na Ozecie, niedaleko elektrowni oraz na piaszczystym wzniesieniu obok drogi nr 10, między Ozetem a Stalową Wolą. Tam postawiono wieżę spadochronową. Ostał się las wzdłuż dróg dojazdowych do huty. Przy samej bramie zakładowej rosły sosny, las rozciągał się wzdłuż ulicy Hutniczej, ale zaczęto drzewa ciąć, gdy przystąpiono do budowy nowej szkoły zawodowej, warsztatów szkolnych i internatu.

Długo opierał się las rosnący wzdłuż szosy z tłucznia, wiodącej od stacji kolejowej do huty. Jego resztki pozostały do dziś. Nie zmieniał się las rosnący obok linii kolejowej Rozwadów – Przeworsk. Po prawej stronie torów, jadąc w kierunku Przeworska, był las z gęstym poszyciem. Tam cała Stalowa Wola chodziła zbierać jagody. Na skraju stała leśniczówka i stajnie zakładowe. Na początku lat pięćdziesiątych tu odbywały się jeszcze festyny.. Ta połać lasu od stacji kolejowej do wysypiska, szlaki w pobliżu Ozetu, stanowiła miejsce spacerów dla młodzieży. Tutaj też uczniowie technikum i liceum ukrywali się na wagarach. Dziś już lasu nie ma, tędy biegnie ulica Solidarności, a dalej od torów wytrzebiono las pod budowę nowych obiektów przemysłowych dla Huty, a współcześnie też dla innych firm.

Las sosnowy rozpościerał się od końca ulicy Niezłomnych aż po Rozwadów. W pobliżu ulicy Podleśnej, sto kroków od skrzyżowania z ulicą Niezłomnych, na piaszczystym wzniesieniu rosły sosny i stała drewniana wieża triangulacyjna. Teraz teren ten zajmują obiekty gospodarki komunalnej. Obok, w kierunku ulicy Wasilewskiej, wycinano karłowate drzewa, aby na ich miejscu postawić baraki dla budowniczych Stalowej Woli. Również wzdłuż Podleśnej zerżnięto drzewa, by zbudować na tym placu baraki firm budowlanych i dom dziecka. Wtedy też urządzono pierwszą drogę w lesie obok ulic Podleśnej. Prowadziła do nowo wzniesionej piekarni nr 2 przy dzisiejszej ulicy Niezłomnych. Dziś już nieczynnej, zamienionej w magazyny. A tej drogi również nie ma.

Na polach wyrosły domy

Kurczyły się również pławskie pola. W latach czterdziestych wzdłuż szosy rozwadowskiej (późniejsza ulica Staszica) po obu stronach rosło żyto, czasem sadzono tam kartofle. Tylko w trójkącie między szosą a ulicami Narutowicza i Staszica był miejski ogród, dalej zaś w kierunku Pława, niemal po wzniesienie, na którym stała wieża triangulacyjna, rosło zboże. Wieża triangulacyjna stała na piaszczystym wzniesieniu, w rejonie później zbudowanego kościoła Matki Bożej Królowej Polski. Stanowiła ona dogodny punkt obserwacyjny, zwłaszcza do obserwacji zasańskich wsi Pysznicy i Jastkowic.

Nieopodal były już pławskie zabudowania. Pola ciągnęły się prawie na całej przestrzeni późniejszych osiedli Centralnego i Młodynia. Ich obszar przecinał brzozowo-sosnowy zagajnik. Resztki tego zagajnika rosną przy ulicy Okulickiego. Pola dochodziły pod sam Rozwadów, do piaszczystego wzniesienia porośniętego sosnami zwanego już wtedy „Górką”. Po drugiej stronie torów kolejowych, gdzie później urządzono tzw. dzielnicę handlowo-przemysłową, w las sosnowy wcinały się pola pławiaków, na których udawało się co najwyżej żyto. Do obrabiania pola chłopi z Pława dojeżdżali furmankami, korzystając z niestrzeżonego przejazdu kolejowego w pobliżu piekarni nr 1 (dziś nieczynnej, zamienionej na składy, biura i sklepy) przy ulicy 1 Sierpnia. Od lat przejazdu już nie ma, nie ma też rozebranej w ostatnich dniach kładki nad torami kolejowymi.

Stalowa Wola była miastem, a tymczasem w samym centrum, przy ulicy 1 Maja (ks. Popiełuszki), naprzeciw kościoła pw. św. Floriana, rosło zboże. Wierni, udający się na nabożeństwo, często wydeptywali ścieżkę w łanie żyta, mimo drogi prowadzącej od ulicy Waryńskiego do samej świątyni. Z dzielnicy Robotniczej chodzono piaszczystą drogą od targowiska, nie naruszając uprawy. Za domem gościnnym „Hutnik” przy ulicy Obrońców Stalingradu (dziś Prymasa Wyszyńskiego), gdzie później powstały ulice Czarnieckiego, Poniatowskiego, Partyzantów, Żwirki i Wigury, kolonia domków prywatnych, rozpościerały się łany zboża, przede wszystkim żyta. Pola przy ul. Czarnieckiego, gdy jeszcze nie budowano bloków przy nowej ulicy Poniatowskiego uprawiano jeszcze w końcu lat 60.

Na południe od elektrowni, po jednej i drugiej stronie szosy „kostki” (dziś ulica Energetyków), chłopi ze Swołów i Chyłów, a także z Pława uprawiali ziemię przez długie lata. Pola podchodziły z jednej strony aż po San, z drugiej zaś ograniczał je sosnowy las.

Na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych zlikwidowano pierwsze pola, akurat przy szosie rozwadowskiej, tam gdzie nieco później urządzono sklep „Wzorcowy”, aż do ulicy Narutowicza. Niewiele czasu upłynęło i odgrodzono dalszą połać ziemi, naprzeciw dawnego kina „Stal”; zwieziono kamień, żwir, cegłę i zabrano się do stawiania domów i kotłowni. Nieco dalej, za skrzyżowaniem ulic Staszica i Mickiewicza zajęto pola pod budowę szpitala i gmachu liceum ogólnokształcącego. Za tymi budynkami pozostały jeszcze skrawki pola. W tzw. dzielnicy składowo-przemysłowej zagrożenie dla pól pławiaków zaczęło pojawiać się z chwilą rozpoczęcia budowy piekarni, podstacji elektrycznej, bazy PKS. Powoli pola zamieniały się w tym rejonie w nieużytki.

Pola pławskie jeszcze utrzymywano do połowy lat pięćdziesiątych w rejonie ulic Staszica (wschodnia strona) i Obrońców Stalingradu, ale dla nich też były to ostatnie dni. W tej części miasta pławiacy bronili swych pól, gdy zacz eto budową bloki i szkołę nr 3 przy dzisiejszej ulicy Prymasa Wyszyńskiego doszło do otwartego buntu chłopów z Pława, o mało w ruch nie poszły widły i kłonice. Sytuację jednak udało się władzom opanować. Bloki stanęły, szkoła również. Dziś pól już nie ma, tylko w zasańskiej dzielnicy utrzymały się ich kawałki. Domostw pławskich jest ledwie cząstka, nie zdołano wytrzebić sosen, które osamotnione tkwią jeszcze w mieście a zwarty ich kompleks stał się parkiem miejskim.