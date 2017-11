Stalowowolskie dzieci mają kolejne miejsce do spędzania wolnego czasu

Share 0 Share 0 Share 0

[Zdjęcia] 7 listopada w Stalowej Woli miało miejsce oficjalne otwarcie filii Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego - Świetlicy "Tęcza". Kolejne miejsce o charakterze opiekuńczo-edukacyjnym mieści się przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki. - W Stalowej Woli funkcjonują dwie specjalistyczne placówki wsparcia dziennego oraz 4 placówki wsparcia dziennego w formie świetlic środowiskowych. Ta liczba miejsc, która oferowana była do tej pory była niewystarczająca dlatego postanowiliśmy wzmocnić ten system wsparcia dla rodziny i otworzyć nową placówkę - mówi Piotr Pierścionek, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli. Świetlica „Tęcza” przy ulicy Popiełuszki działa już od dwóch miesięcy. Uczęszczające do niej dzieci mogą korzystać z sali plastycznej, sportowej, terapeutycznej, telewizyjnej czy komputerowej. Oprócz odrabiania lekcji najmłodsi mogą uczestniczyć w zajęciach profilaktycznych, mogą rozwijać swoje zainteresowania należąc do różnych kół czy zespołów. - Działanie takich placówek jak Świetlica „Tęcza” to przede wszystkim zapewnienie dzieciom opieki przed i po szkole, pomoc w nauce czy w nadrabianiu zaległości. Takie miejsca istnieją głównie po to, żeby dzieci miały swoje miejsce, do którego mogą przyjść – mówi Ewa Stój, kierownik Świetlicy „Tęcza”. Filia Świetlicy „Tęcza” działa od poniedziałku do piątku w godzinach 10-18. Z tego miejsca może jednocześnie korzystać 30 dzieci w wieku od 6 do 16 lat.