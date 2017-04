Wracamy do sprawy Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, działającej w stalowowolskich zakładach pracy. W kasie brakuje ogromnych sum pieniędzy, a jej członkowie nie mogą odzyskać swoich wkładów. Nieoficjalnie mówi się nawet o kwocie miliona złotych. Związki zawodowe zapowiadają, że w najbliższych dniach złożą do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

4 kwietnia odbyło się spotkanie członków kasy zorganizowane przez Międzyzakładową Organizację Związkową NSZZ „Solidarność” Huty Stalowa Wola oraz Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Huty Stalowa Wola. – Nie został wybrany nowy zarząd kasy, ani komisja rewizyjna. Nie udało się też powołać komisji likwidacyjnej – relacjonuje Henryk Szostak szef hucianej „Solidarności”. – Pozostało jedno wyjście. Związki zawodowe działające w Hucie Stalowa Wola zostały upoważnione do zawiadomienia prokuratury o sytuacji zaistniałej w kasie.

– Na spotkaniu dowiedzieliśmy się, że kasie może brakować miliona złotych, a może nawet i trochę więcej. Nic dziwnego, że po takich informacjach nikt z członków kasy nie garnął się do nowego zarządu, komisji rewizyjnej czy likwidacyjnej. Przecież nikt z własnej woli nie wdepnie w takie bagno. A cała ta sprawa to według mnie takie stalowowolskie „Amber Gold”. Bo czym to się różni? Chyba tylko kwotami i mniejszą liczbą członków – mówi, nie kryjąc goryczy, jeden z uczestników spotkania. Sam w kasie ma jeszcze ponad 5 tysięcy złotych. Ale zna wiele osób, których wkłady wynoszą po 7, a nawet 10 tysięcy złotych.

