Stalowowolski samorząd gospodaruje najlepiej

– Miasto, które wzrastało wraz z Centralnym Okręgiem Przemysłowym, jedno z najmłodszych miast na Podkarpaciu. Ośrodek przemysłowy z tradycjami inżynierskimi i w przemyśle obronnym. Miasto młode, które ma bardzo dobre przyrosty w ostatnich trzech latach. Jeżeli chodzi o dochody, znajduje się w grupie miast o największej dynamice ich wzrostu. Charakteryzuje się też bardzo dobrym wykorzystaniem środków zewnętrznych, tych z Regionalnego Programu Operacyjnego, ale też sięga śmiało i z sukcesem do środków krajowych – tak o Stalowej Woli mówił podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego. Stalowa Wola została wyróżniona najwyższym laurem w rankingu prowadzonym przez Centrum Gospodarcze im. Mikołaja Kopernika. Eksperci uznali stalowowolski samorząd za najbardziej gospodarny w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich.

Gospodarny samorząd to taki, który mądrze inwestuje, dzięki czemu rośnie zasobność gminy, a co za tym idzie, bogatsi stają się jej mieszkańcy. Dobrze zarządzana gmina powinna mieć określoną strategię rozwoju, opracowane programy wparcia dla przedsiębiorców, dzięki którym pojawiają się nowi inwestorzy, co zmniejsza bezrobocie. Zdaniem ekspertów z Centrum Gospodarczego im. Mikołaja Kopernika Stalowa Wola spełnia te kryteria.

Samorząd Stalowej Woli podejmuje się nowych przedsięwzięć, które przyczyniają się do dalszego rozwoju miasta, jak na przykład strategiczna decyzja dotycząca wprowadzenia rewolucyjnego planu gospodarczego. Współczesną odpowiedzią na projekt Centralnego Okręgu Przemysłowego ma być bowiem Stalowowolska Strefa Gospodarcza. W Stalowej Woli powstanie nowa dzielnica innowacji i rozwoju, tak zwane Technopolis. Funkcjonujące w Stalowej Woli uczelnie będą pełnić rolę centrów badań i rozwoju, a w planach jest budowa nowej hali dla przedsiębiorców. Budynek po dyrekcji HSW SA, zostanie przeznaczony pod funkcjonowanie tzw. Kuźni Przedsiębiorczości, w której znajdować się będzie pierwsza w regionie strefa do tzw. Coworkingu. W 2017 rok miasto weszło także z najbardziej ambitnym w historii planem inwestycyjnym. Za pozyskane z programów rządowych i unijnych środki w wysokości ponad 220 mln zł zrealizowane zostaną kluczowe inwestycje drogowe, łączące miasto ze strefą przemysłową, nowe drogi wewnątrz strefy, ciąg dalszy budowy obwodnicy, rozbudowa zakładów przemysłowych, rewitalizacja osiedli, budowa nowych bloków mieszkalnych.

Jak podkreślił Marszałek Ortyl, gratulacje należą się Prezydentowi Stalowej Woli Lucjuszowi Nadbereżnemu. – Miasto jedno z najmłodszych w skali kraju, ma też młodego, dynamicznego prezydenta. Lucjusz Nadbereżny swoją dynamiczną działalnością i przedsiębiorczym prowadzeniem Stalowej Woli wyróżnia się na tle Podkarpacia. A dziś wiemy, ze wyróżnił się także na tle Polski – mówił Władysław Ortyl.

Nagrodę odebrał Stanisław Sobieraj, przewodniczący Rady Miejskiej w Stalowej Woli. – W imieniu prezydenta Miasta Stalowej Woli Lucjusza Nadbereżnego chciałbym podziękować wszystkim radnym w Stalowej Woli, urzędnikom, a przede wszystkim mieszkańcom Stalowej Woli. To oni w 2014 roku w wyborach samorządowych wybrali Lucjusza Nadbereżnego na prezydenta naszego Miasta. A on postawił jasny cel przed Stalowa Wolą. Stalowa Wola ma być liderem i przykładem dla innych miast w Polsce. I tak drodzy Państwo jest. Stalowa Wola jest przyjaznym miastem dla przedsiębiorców, mieszkańców, młodzieży – mówił Stanisław Sobieraj. Nawiązał również do copowskiej tradycji Stalowej Woli. – 80 lat temu Stalowa Wola gdy powstawała stała się od razu liderem miast Centralnego Okręgu Przemysłowego i po 80 latach wraca na fotel lidera – mówił. Podziękował również stalowowolskim parlamentarzystom za wspieranie hutniczego grodu i Marszałkowi Województwa Podkarpackiego za zrównoważony rozwój Podkarpacia.

To kolejne wydarzenie podczas prestiżowego Forum Ekonomicznego w Krynicy, które zwróciło uwagę na rozwój Stalowej Woli. W pierwszym dniu Forum prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny wziął udział w panelu pt. „Od Centralnego Okręgu Przemysłowego do Planu Morawieckiego”. Była to wspaniała okazja do promocji miasta oraz podkreślenia strategii rozwoju Stalowej Woli.

www.stalowowolski.pl