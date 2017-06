Czy stalowowolski radny to lustracyjny kłamca?

Sąd Okręgowy w Rzeszowie uznał, że radny miejski Marek Zaremba złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne. Na razie postanowienie jest nieprawomocne. Radny z orzeczeniem się nie zgadza i zapowiada sądową walkę w obronie swojego dobrego imienia.

12 czerwca Sąd Okręgowy w Rzeszowie rozpatrzył sprawę lustrowanego Marka Zaremby i uznał, że „złożył on niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne”.

– Równocześnie orzeczono wobec lustrowanego na okres 3 lat utratę prawa wybieralności w wyborach do Sejmu, Senatu, i Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach powszechnych organu i członka organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy, a także zakaz pełnienia funkcji publicznych, o których mowa w art. 4 pkt 2 do 57 ustawy lustracyjnej i zasądził koszty postępowania – informuje prokurator Tomasz Gawlik, naczelnik Oddziałowego Biura Lustracyjnego w Rzeszowie, w przesłanym do mediów komunikacie prasowym.

Radny z orzeczeniem sądu stanowczo się nie zgadza. – Jest to nieprawda i w tej sprawie na razie nie mam nic więcej do powiedzenia – mówi „Sztafecie” Marek Zaremba.

WIĘCEJ NA TEN TEMAT PRZECZYTASZ W PAPIEROWYM WYDANIU TYGODNIKA „SZTAFETA” – 22 CZERWCA