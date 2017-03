Legendarny napis – Huta Stalowa Wola – zniknął z Bramy nr 1. Zastąpiła go nazwa „Stalowowolska Strefa Gospodarcza”.

1 marca 2017 roku zgodnie z obietnicą władz samorządowych Stalowej Woli zostały otwarte bramy do terenów dawnej Huty Stalowa Wola. Dotyczy to bram nr 1, 4 – towarowej, od Tlenowni, Misty i Centralnego Okręgu Przemysłowego. Przy bramie nr 3 powstanie centrum przesiadkowe i obsługujące ruch pieszo – rowerowy.

To jest temat, który od lat nie był rozwiązany, którego nikt nie miał odwagi podjąć. Przedsiębiorcy przez całe lata słyszeli, że się nie da. Ta kadencja samorządu pokazała, że można podejmować odważne decyzje na rzecz przedsiębiorców, dzięki którym do budżetu miasta wpływa rocznie kilkanaście milionów złotych z tytułu podatków – podkreślił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Otwarcie Stalowowolskiej Strefy Gospodarczej, co podkreślili prezydent wspólnie z przewodniczącym Rady Miejskiej Stanisławem Sobierajem, zdecydowanie wpłynie na zwiększenie zainteresowania się nią nowych przedsiębiorców. Przykład – to nowy inwestor, będącej dotychczas w posiadaniu syndyka – hali Zakładu Mechanicznego – M2. Na ludzi z pomysłem, chętnych do inwestowania czekają również budynki bram wjazdowych huty.