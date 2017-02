Stalowowolska „Magnolia” wśród Fasad Roku 2016

182 projekty, 5 kategorii i tysiące oddanych głosów. Przez osiem miesięcy internauci typowali swoich faworytów, by wspólnymi siłami wybrać najlepsze realizacje, które w 2016 roku zasłużyły na tytuł „Fasada Roku”. Tym razem największe powody do dumy mogą mieć Piaseczno, Gdynia, Poznań, Gniezno i Stalowa Wola, bo to właśnie z tych miast pochodzą realizacje nagrodzone specjalnym „Wyróżnieniem Internautów”.

Jubileuszowa odsłona konkursu architektonicznego „Fasada Roku” wystartowała 1 czerwca 2016 r. Od tego momentu, aż do 31 grudnia 2016 r., inwestorzy, zarządcy nieruchomości, architekci i wykonawcy zgłaszali do rywalizacji elewacje wykończone kompletną technologią Baumit, ostrząc sobie apetyt na zwycięstwo. Zwycięstwo, które oprócz prestiżowego tytułu i 10 tys. zł, otwiera drogę do Baumit Life Challenge – międzynarodowej odsłony zmagań. Wysoka stawka i renoma konkursu zgromadziły na starcie rywalizacji łącznie 182 obiekty z całej Polski.

Rywalizacja toczy się w 5 kategoriach: „budynek jednorodzinny nowy”, „budynek wielorodzinny”, „budynek po rekonstrukcji i adaptacji”, „budynek niemieszkalny” oraz „budynek po renowacji”. O tym, komu w udziale przypadnie miano „Fasada Roku 2016”, nagroda pieniężna oraz szansa reprezentowania polskiej architektury poza granicami naszego kraju, jak co roku zdecyduje profesjonalne grono jurorów.

Wcześniej jednak głos zabrali internauci, którzy od 1 lipca 2016 r. do 31 stycznia 2017 r. typowali swoich faworytów za pośrednictwem strony www.fasadaroku.pl. Każda osoba miała do rozdysponowania maksymalnie 5 głosów – po jednym w każdej kategorii konkursowej. Projekty, które zdobyły największe poparcie w sieci, zostały nagrodzone specjalnym „Wyróżnieniem Internautów”.

W stawce domów jednorodzinnych internauci jednomyślnie nagrodzili FRA House w Piasecznie, zaprojektowany przez pracownię Beczak/Beczak/Architekci. Prace budowlane przeprowadził Zakład Remontowo-Budowlany Józef Wróbel.

W najliczniej obsadzonej kategorii, w której klasyfikowane są budynki wielorodzinne, najwięcej głosów otrzymało osiedle Magnolia w Stalowej Woli, pozostawiając za plecami aż 75 konkurentów. Zwycięski projekt jest dziełem Zespołu Projektowego AWart, a wykonawcą i zarazem inwestorem – spółka Stalprzem.

W grupie budynków poddanych rekonstrukcji i adaptacji największą przychylność internetowej społeczności zyskał budynek mieszkalny przy ul. Morskiej 91 w Gdyni. Projekt autorstwa arch. Kacpra Kuchczyńskiego, na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Marka, zrealizowała firma M-bud Marcin Deik.

Na czele klasyfikacji budynków niemieszkalnych uplasował się Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi w Poznaniu. Wizję firmy Piotr Lipiński Pracownia Projektowa Kreślarnia Lipińskiego urzeczywistniła firma Jack-bud.

Po zaciętym głosowaniu renowacją roku obwołano kamienicę mieszkalną przy ul. Łubieńskiego w Gnieźnie. Wykonaniem inwestycji według projektu pracowni MDS Architekci zajęło się Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych Adrian Dopierała.

Pierwsze rozstrzygnięcia w konkursie „Fasada Roku 2016” już za nami. Internauci wyłonili swoich laureatów, teraz do gry wejdzie profesjonalne jury, które eksperckim okiem przeanalizuje i oceni każdy zakwalifikowany obiekt, biorąc pod lupę takie kryteria jak zastosowana kolorystyka i struktura elewacji, wkomponowanie budynku w otoczenie, a także dbałość o detale architektoniczne. Czy projekty uhonorowane „Wyróżnieniem Internautów” zdobędą też uznanie Jurorów? Przekonamy się już wkrótce. Spotkanie Jury zaplanowano na początek kwietnia br. we Wrocławiu.

Od lat „Fasada Roku” jest ważnym wydarzeniem w świecie architektury i budownictwa, któremu wzorowe świadectwo wystawiają nie tylko inwestorzy, architekci oraz wykonawcy, zgłaszający obiekty do konkursu czy znane nazwiska zasiadające w Jury, lecz także cenione instytucje i media branżowe. Patronat honorowy nad 10-tą edycją konkursu firmy Baumit objęło Stowarzyszenie Architektów Polskich oraz Fundacja Twórców Architektury. Wśród mediów patronujących wydarzeniu znalazły się takie redakcje jak: „Murator”, „Architektura-Murator”, „Archivolta”, „Renowacje i Zabytki”, a także portale internetowe: bryla.pl, architektura.muratorplus.pl, muratorplus.pl, archimania.pl oraz infoarchitekta.pl.