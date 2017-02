Stalowowolscy uczniowie pomagają dzieciom w Afryce!

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Szarych Szeregów w Stalowej Woli, już po raz czwarty, bierze udział w ogólnopolskiej akcji „Wszystkie Kolory Świata” organizowanej przez UNICEF. Uczniowie z tej placówki przygotowują specjalne, charytatywne laleczki będące symbolem pomocy, jaką chcą udzielić swoim rówieśnikom z Angoli, gdzie dzieci umierają z powodu chorób, którym my potrafimy zapobiegać.

W projekt zaangażowanych jest ok. 180 uczniów. W poprzedniej edycji wykonano 60 laleczek. Koordynatorem akcji został pedagog szkolny, Aleksandra Serafin. Po zapoznaniu się w trakcie lekcji wychowawczych z sytuacją dzieci w Angoli oraz z regulaminem akcji „Wszystkie kolory świata”, uczniowie klas V i VI szkoły podstawowej nr 11 w, ramach zajęć technicznych, przystąpili do wykonania charytatywnych laleczek.

W ubiegłych latach lalki cieszyły się ogromnym zainteresowaniem przede wszystkim młodszych uczniów PSP nr 11. Szycie szmacianych laleczek jest kapitalnym pomysłem łączenia przyjemnego z pożytecznym, gdyż laleczki sprawiają wiele radości dzieciom, jednocześnie ucząc ich zanikających umiejętności posługiwania się igłą i nitką a przede wszystkim pomagają ratować życie innych dzieci.

– Poprzez udział Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 11 im. Szarych Szeregów w akcji UNICEF, chcemy uświadomić dzieciom i młodzieży, że pomaganie może być przyjemne i wiązać się z pozytywnymi emocjami, a ponadto, że dzięki ich zaangażowaniu można uratować życie dziecka – mówi Aleksandra Serafin, pedagog szkolny.

Tegoroczna wystawa zaplanowana jest podczas zabaw karnawałowych 14.02.2017 r. od godziny 14.00. Na ten dzień dzieci zaproszą do szkoły rodziców, dziadków, opiekunów i młodszych uczniów. Każdy będzie mógł wybrać laleczkę, zaopiekować się nią, a jednocześnie uratować życie dziecku w Afryce przekazując na ten cel darowiznę.

„Wszystkie kolory świata” to globalna akcja UNICEF, która już po raz czwarty jest realizowana w polskich szkołach. Jej celem jest wsparcie programów szczepień ratujących życie dzieci w najuboższych krajach świata. W ramach akcji uczniowie własnoręcznie projektują i szyją szmaciane laleczki. Każda z nich będzie miała nadane imię i przypisany kraj, z którego pochodzi. Po zakończeniu pracy, w szkole odbędzie się wystawa laleczek. Na ten dzień dzieci zaproszą do szkoły rodziców, dziadków, opiekunów i społeczność lokalną. Każdy będzie mógł wybrać laleczkę, zaopiekować się nią, a jednocześnie uratować życie dziecku w Afryce przekazując na ten cel darowiznę. W tym roku pomoc polskich uczniów będzie kierowana do Angoli, gdzie każdego dnia dzieciom zagrażają takie choroby jak cholera, odra, polio, gruźlica czy żółta febra. Projekt „Wszystkie Kolory Świata” wspiera Majka Jeżowska, Ambasador Dobrej Woli UNICEF.