Stalowowolscy studenci rozpoczęli kolejny rok

[Zdjęcia] W czwartek 12 października odbyła się uroczystość inauguracji kolejnego roku akademickiego, w której udział wzięli stalowowolscy studenci Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza.

W auli Wydziału Mechaniczno-Technologicznego w Stalowej Woli podczas rozpoczęcia akademickiego roku 2017/2018, wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych czy ludzie nauki i kultury.

Obecny podczas czwartkowej uroczystości w Stalowej Woli rektor prof. dr. hab. inż. Tadeusz Markowski poinformował, że w tym roku w naszym mieście uczelnia przyjęła o połowę więcej studentów niż rok temu.

– W Stalowej Woli łącznie na studiach dziennych i zaocznych w tym roku studiuje 175 osób. W skali całej uczelni jest ponad 15,5 tys. To nie jest jeszcze stała liczba ponieważ będziemy jeszcze przeprowadzać rekrutacje na studia magisterskie. Przyjęliśmy do Stalowej Woli 50 proc. więcej studentów niż w ubiegłym roku co spowodowane jest rozwojem Wydziału. Natomiast ze względu na określony współczynnik ministerialny w skali uczelni przyjęliśmy ponad 1400 kandydatów mniej niż w roku ubiegłym to bardzo duża liczba – mówi rektor Tadeusz Markowski.

Jak informują władze uczelni w przyszłym roku akademickim na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym w Stalowej Woli mają powstać nowe kierunki studiów. – W Radzie Programowej mamy osoby, które są bezpośrednio związane z naszym stalowowolskim przemysłem, dlatego planujemy rozwój kolejnych kierunków studiów. Jeden z nich związany z robotyką mamy już gotowy. Planujemy również wprowadzić kierunek powiązany z informatyką – mówi dziekan Aleksander Mazurkow.