Stalowowolscy kresowiacy mają nową siedzibę

[Zdjęcia] Stowarzyszenie Łączności i Pomocy Rodakom we Lwowie i na Kresach ma swoją nową siedzibę. Jej oficjalne otwarcie odbyło się w czwartek 30 marca podczas walnego zgromadzenia.

Dzięki staraniom członków Stowarzyszenia, został im przydzielony nowy lokal w budynku przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 4, w którym niegdyś mieścił się Katolicki Uniwersytet Lubelski. Obecnie to obiekt, w którym znajduje Centrum Organizacji Pozarządowych w Stalowej Woli.

– To miejsce już służy wszystkim członkom naszego Stowarzyszenia, ponadto obok nas sąsiadują różne organizacji o zbliżonym profilu takie jak: Stalowi Patrioci, Fundacja Kedyw itp. Chciałbym, żeby to miejsce tętniło życiem. Jeżeli chodzi o sposób funkcjonowania to już między innymi ustaliliśmy dyżury. Będą się one odbywać w każdy wtorek, w godz. od 10.00 do 12.00 i od 16.00 do 18.00 tak, aby osoby zainteresowane mogły do nas się zgłosić- mówi Henryk Lubojański, przewodniczący Stowarzyszenia.

Podczas otwarcia nowej siedziby wszyscy zgromadzeni poznali księdza Michała Prokopiwa, który przez 19 lat mieszkał na Kresach. Ksiądz Michał zgodził się zostać kapelanem Stowarzyszenia. Pomoże on również dotrzeć do tych rodaków na Wschodzie, którzy pomocy potrzebują najbardziej.

Gościem honorowym spotkania była Maria Mirecka Loryś.

WIĘCEJ NA TEN TEMAT PRZECZYTASZ W PAPIEROWYM WYDANIU SZTAFETY – 6 KWIETNIA