„Stalówki” bez zwycięstwa w ćwierćfinale mistrzostw Polski juniorek

W Aleksandrowie Łódzkim z udziałem Stali Stalowa Wola zakończył się jeden z sześciu turniejów ćwierćfinałowych mistrzostw Polski w koszykówce juniorek do lat 18. Niestety, nasza drużyna przegrała wszystkie mecze i zajęła ostatnie miejsce i odpadłą z dalszej rywalizacji.

W pierwszym meczu podopieczne trenera Bogusław Wołoszyna uległy Widzewowi Szkoła Gortata Łódź 40:96. Najwięcej punktów dla naszego zespołu zdobyła Katarzyna Baran 15, dla łodzianek Stępień 22. Drugim rywalem Stali był zespół MOSiR-u Bochnia. Po remisowej pierwszej kwarcie, drugą 7-punktami, a trzecią 3-punktami wygrał zespół z Bochni i prowadził przed ostatnią odsłoną różnicą 10 „oczek”. Okazało się, że jest to dla naszej drużyny dystans nie do odrobienia.

W trzecim pojedynku, podobnie jak w pierwszym, Stal była tłem dla swoich rywalek. Uległa gospodyniom turnieju – Basketowi SMS Aleksandrów Łódzki 39:41. Nasze koszykarki zaliczyły w tym meczu aż 49 strat.

STAL – WIDZEW SZKOŁA GORTATA ŁÓDŹ 40:96 (10:35, 4:24, 11:21, 15:16)

STAL: Baran 15 (9 zb.), Dudek 10 (7 zb.), Ł.Dul 4, J.Dul 3 (1×3), Strzelec 2 oraz P.Machajska 4, Gajzler 2, K.Machajska 0.

Najwięcej dla Widzewa: Stępień 22 (1×3), Stankiewicz 17 (1×3), P.Kawczyńska 13 (1×3, 8 zb.), M.Kawczyńska 12.

STAL – MOSiR BOCHNIA 64:75 (16:16, 14:23, 17:20, 17:16)

STAL: J.Dul 18 (3×3, 9 zb.), Dudek 16 (9 zb.), Ł.Dul 16, Baran 8 (10 zb.), P.Machajska 4 oraz K.Machajska 2, Strzelec, Gajzler.

Najwięcej dla Bochni: Rak 22 (1×3, 9 zb.), Fortuna 22, Buczek 12 (12 zb., 6 bl.)

BASKET SMS ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI – STAL 81:39 (23:7, 21:6, 12:10, 25:16)

STAL: Dudek 9, Baran 7, Ł.Dul 4 (8 zb.), J.Dul 2, P.Machajska oraz K.Machajska 10 (1×3), Szewc 3, Gajzler 2, Pędziwiatr 2, Krawczyk, Mazurkiewicz, Szeląg.

Najwięcej dla Basketu: Samulak 14, Ciesielska 13 (1×3), Solek 10 (8 zb.), Leszczyńska 9.

W pozostałych meczach tej grupy: Bochnia – Basket 45:80, Widzew – Basket 58:71, Bochnia – Widzew 38:56.