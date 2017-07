„Stalówka” zremisowała z Gryfem Wejherowo

W niedzielę piłkarze Stali Stalowa Wola w meczu pierwszej kolejki drugoligowych rozgrywek sezonu 2017/2018 zmierzyli się z Gryfem Wejherowo. To spotkanie zakończyło się remisem 1:1 (0:0).

Piłkarzom obu drużyn, jak i kibicom, którzy w niedzielę zgromadzili się na stadionie przy ulicy Hutniczej w Stalowej Woli, towarzyszyła upalna aura. Przez całe spotkanie słońce nie dawało ani chwili wytchnienia.

Pierwsza połowa meczu zakończyła się bezbramkowym remisem, chociaż oba zespoły miały swoje szanse na strzelenie gola. W 65. minucie na prowadzenie wyszła drużyna Gryfa Wejherowo po tym, jak gola z rzutu karnego strzelił Łukasz Nadolski. „Stalówka” ruszyła do odrabiania strat i do remisu doprowadziła w 75. minucie. Kwadrans przed końcem regulaminowego czasu gry po efektownej indywidualnej akcji piłkę do bramki gości skierował kapitan zielono-czarnych, Adrian Gębalski.

Do końca spotkania Stal nie przestawała atakować, chcąc przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę. Zespół ze Stalowej Woli nie zdołał jednak strzelić kolejnego gola i niedzielne spotkanie zakończyło się remisem 1:1.

Stal Stalowa Wola – Gryf Wejherowo 1:1 (0:0)

0-1 Nadolski (65 k.)

1-1 Gębalski (75)

Stal: Frątczak – Waszkiewicz, Kolbusz, Janiszewski, Wójcik, Jonkisz (90 Śpiewak), Bukowiec (62 Hirskyj), Stelmach, Dziubiński (69 Łętocha), Trubeha (66 Sobotka), Gębalski.

Gryf: Ferra – Kamiński, Nadolski, Brzuzy, Wicki, Wicon, Goerke, Maciejewski (84 Łysiak), Kołc, Gabor (66 Gierszewski), Banaszak.

Żółte kartki: Trubeha, Janiszewski, Stelmach, Łętocha – Banaszak, Nadolski, Kołc, Wicki.

Czerwona kartka: Kamiński (77, Gryf Wejherowo).

Sędziował: Paweł Kukla (Kraków).

Więcej o meczu Stali Stalowa Wola z Gryfem Wejherowo w czwartkowym, papierowym wydaniu Tygodnika „Sztafeta”