„Stalówka” zostaje w drugiej lidze!

Cel został osiągnięty. Piłkarze Stali Stalowa Wola zdobywając w przedostatniej kolejce jeden punkt w wyjazdowym meczu z Polonią Bytom uniknęlia degradacji do III ligi.

W meczu z outsiderem Stal od pierwszej minuty atakowałam chcąc jak najszybciej objąć prowadzenie, ale czekać na to trzeba było aż do 63. minuty. Wtedy to w polu karnym Polonii piłki dotknął ręką Słowak Peter Jánošík i arbiter wskazał na „wapno”. Pewnie z jedenastu metrów uderzył Adrian Gębalski. Dziesięć minut później Polonia doprowadziła do wyrównania. Po dośrodkowaniu z lewej strony lot piłki przedłużył końcem buta stojący na 8 metrze Piotr Ceglarz i ta wpadła pod poprzeczkę stalowowolskiej bramki.

POLONIA Bytom – STAL Stalowa Wola 1:1 (0:0)

1-0 Gębalski (63 – rzut karny), 1-1 Ceglarz (74)

Polonia: Perdijić – Słodowy, Szyndrowski, Jánošík, Szal (75 Żmuda) – Ceglarz, Chrabąszcz, Kuzdra, Lachowski (82 Varadi), Musiolik (69 Skrzypiński) – Włodyka.

Stal: Koncki – Waszkiewicz, Jarosz, Kolbusz, Korczyński – Jonkisz, Żołądź, Stelmach (74 Wójcik), Dziubiński, Wasiluk – Gębalski (90 Śpiewak).

Sędziował Dawid Bukowczan (Żywiec). Żółta kartka: Lachowski. Widzów 600.