„Stalówka” wciąż bez zwycięstwa

Kibice „zielono-czarnych” po raz trzeci w tym sezonie wychodzili ze stadionu przy ul. Hutniczej rozczarowani. Po słabej grze Stal przegrała z beniaminkiem z Jastrzębia Zdroju i po 4. kolejkach okupuje przedostatnie miejsce w tabeli.

Przełomowym momentem spotkania był niewykorzystany rzut karny przez Adriana Gębalskiego, podyktowany za faul na Adrianie Dziubińskim w 15. minucie gry. Napastnik Stali uderzył piłkę metr nad ziemią i bramkarz GKS-u nie miał problemów z obroną. Po meczu trener gości Jarosław Skrobacz powiedział, że analizował przed wyjazdem do Stalowej Woli rzuty karne w wykonaniu Gębalskiego i opłaciło się to zrobić…

Niewykorzystana „jedenastka” podcięła skrzydła naszej drużynie i inicjatywę przejął rywal. W 25. minucie blisko pokonania Frątczaka był Szczepan, a dwie minuty później bramkarz Stali miał sporo szczęścia przy uderzeniu Jadacha. W 36. minucie opuściło go. Farid Ali uderzył tak z rzutu wolnego, że piłka znalazła się w bramce. Nie bez winy był bramkarz Stali.

W drugiej połowie nasza drużyna zaczęła przeważać, stwarzać sobie sytuacje strzeleckie, ale ani Trubusze, ani Bukowcowi i Stelmachowi nie udało się skierować piłki do siatki. Im bliżej było końca meczu tym coraz więcej nerwowości w poczynaniach stalowowolskich piłkarzy. W doliczonym czasie gry Dzida ograł defensorów i bramkarza Stali i z ostrego kąta wpakował piłkę po raz drugi do bramki Stali.

Stal Stalowa Wola – GKS 1962 Jastrzębie 0:2 (0:1)

0-1 Farid Ali (36)

0-2 Tomasz Dzida (90)

Stal: Frątczak – Wasiluk (Śpiewak), Kolbusz, Janiszewski, Sobotka – Gębalski, Żołądź (56 Bukowiec), Stelmach – Dziubiński (56 Hirskyi), Stąporski (56 Trubeha) – Łętocha.

GKS 1962: Drazik – Kawula, Weis, Jadach (89 Dzida), Szymura – Szczepan (84 Musioł), Kulawiak, Ruda, Semeniuk – Ali (73 Szczęch), Gancarczyk (62 Caniboł).

Sędziował Marcin Szrek (Kielce). Żółte kartki: Łętocha, Bukowiec – Gancarczyk, Drazik, Kawula. Widzów 700.