„Stalówka” w sparingu lepsza od Siarki

W sobotę, 1 lipca piłkarze Stali w meczu sparingowym rozgrywanym w Stalowej Woli zmierzyli się z Siarką Tarnobrzeg. Zielono-czarni letnie przygotowania rozpoczęli od zwycięstwa.

1 lipca piłkarze Stali Stalowa Wola w pierwszym meczu kontrolnym w letnim okresie przygotowawczym mieli zagrać z Górnikiem Łęczna. To spotkanie nie doszło jednak do skutku. – W piątek o godzinie 12.00 dowiedzieliśmy się, że Górnik Łęczna nie przystąpi do tego sparingu. Nie zostaliśmy na lodzie. Siarka akurat też miała wolny termin. Udało się zorganizować tę grę, taką nietypową, w tercjach w wydłużonym czasie. Myślę, że od strony szkoleniowej zarówno trener Włodzimierz Gąsior, jak i ja, mamy przynajmniej przegląd kadr. Mniej więcej wiemy na jakim jesteśmy poziomie po tygodniu pracy – powiedział trener Stali Stalowa Wola, Janusz Białek.

– Szukamy zarówno optymalnej formy, jak i optymalnego ustawienia. Cieszę się, bo piłkarze bardzo fajnie pracują, fajnie podchodzą do swoich obowiązków. Wydaje mi się, że przy mądrym uzupełnieniu tej kadry – mówię o zawodnikach, na których oczywiście nas będzie stać, to możemy zrobić postęp w porównaniu do poprzedniego sezonu – dodał szkoleniowiec.

Sobotni sparing rozegrano w systemie trzy razy po 35 minut. Stal wygrała 3:0 po dwóch golach Adriana Gębalskiego i jednym Konrada Korczyńskiego. – Trochę piłkarzy testowanych, wszyscy dostawali swoje szanse. Umówiliśmy się na taką nietypową grę, bo ona trwała ponad dwie godziny. Żaden z zawodników nie zawiódł. Może do takiej optymalnej formy jest jeszcze daleko, ale na pewno fajny początek, udokumentowany dobrą grą, zaangażowaniem z obu stron, żadnych kontuzji. Same plusy z takiego spotkania – komentował trener Stali.

W Stali sprawdzani byli między innymi bramkarz, pomocnik oraz napastnik Łukasz Dynel. Czy z grona testowanych zawodników ktoś jest bliżej pozostania w zespole? – Po jednym sparingu, jeszcze w takiej formie, ciężko cokolwiek powiedzieć. Chciałbym, żeby ci zawodnicy zostali jeszcze u nas na co najmniej tydzień, żebyśmy i popracowali razem, i nabrali takiej pewności, że to są akurat ci piłkarze, których byśmy chcieli. Przemawia za tym wzrost, wiek, bo są to zawodnicy wysocy, młodzi. Na pewno w kręgu zainteresowań. Zobaczymy, co przyniesie następny tydzień – wyjaśniał Janusz Białek.

Piłkarze Stali do nowego sezonu przygotowywać będą się na własnych obiektach. Następny sparing rozegrają w sobotę 8 lipca. Rywalem „Stalówki” będzie Wisła Puławy.