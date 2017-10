„Stalówka” pod kreską. Kibice domagają się dymisji trenera Białka

Trzeciej porażki z rzędu doznali piłkarze Stali Stalowa Wola. Po Garbarni i Siarce sposób na drużynę trenera Janusza Białka znalazł Rozwój Katowice. Kibice hutniczej jedenastki, która po tym meczu wylądowała w strefie drużyn zagrożonych spadkiem, domagają się dymisji szkoleniowca Stali.

Z tym jednak może być problem. Janusz Białek ma w klubie bardzo mocną pozycję, a jeszcze mocniej skonstruowaną umowę o pracę. O tym jednak, czy dalej będzie prowadził Stal, czy też będzie się musiał z nią pożegnać, będzie decydował zarząd piłkarskiej spółki.

W Katowicach nasza drużyna przeważała w pierwszej połowie, co udokumentowała zdobyciem bramki. W 41. minucie, po zagraniu Adriana Gębalskiego katowickiego bramkarza pokonał Adrian Dziubiński. Kwadrans po przerwie gospodarze wyrównali, a udział przy trafieniu Bartosza Jaroszka miał eks-piłkarz „Stalówki” Kamil Bętkowski. Pomocnik Rozwoju huknął z rzutu wolnego w poprzeczkę, a do odbitej piłki najszybciej wystartował Jaroszek i mecz zaczynał się, jakby od nowa. Kilka minut później podopieczni trenera Marka Koniarka objęli prowadzenie, którego nie oddali do gwizdka kończącego mecz.

W następnej kolejce Stal zagra w Rzeszowie z Legionovią.

Rozwój Katowice – Stal Stalowa Wola 2:1 (0:1)

0-1 Dziubiński (41), 1-1 Jaroszek (61), 2-1 Paszek (68)

Rozwój: Soliński – Mońka, Czekaj, Szeliga, Łączek – Jaroszek, Barwiński (46 Marchewka, 78 Gałecki) – Tabiś, Kamiński (83 Kaletka), Bętkowski (90 Olszewski) – Paszek.

Stal: Brylewski – Korczyński, Jarosz, Zalepa, Sobotka – Bukowiec (63 Hirskyj), Żołądź (77 Stelmach) – Trubeha (61 Wójcik), Dziubiński (70 Łętocha), Stąporski – Gębalski.

Sędziował Albert Różycki (Łódź). Żółte kartki: Łączek, Jaroszek, Bętkowski – Korczyński, Żołądź, Stąporski, Łętocha. Widzów: 300.