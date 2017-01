„Stalówka” już trenuje. Będą zmiany w kadrze

W poniedziałek, 16 stycznia o godzinie 17 rozpoczęli przygotowania do rewanżowej rundy w II lidze piłkarze Stali Stali Stalowa Wola. W gronie trenujących było dwóch nowych zawodników, Michał Mokrzycki i Dorian Frątczak.

Pierwszy z tej dwójki to 19-letni pomocnik Korony Kielce, który do zespołu ze stolicy świętokrzyskiego trafił z Sokoła Kolbuszowa Dolna via Stal Rzeszów i Stal Mielec – ale z uwagi na dużą konkurencję w zespole, nie miał zbyt wielu szans przekonania trenerów do siebie i postanowił szukać szczęścia gdzie indziej. W listopadzie Mokrzycki zadebiutował w ekstraklasie w meczu z Termaliką w Niecieczy, wygranej przez Koroną 3:1, ale niewielki miał udział w tej wygranej, bowiem wszedł na boisko w ostatniej minucie regulaminowego czasu gry.

Drugi z nowych zawodników, który pojawił się na poniedziałkowym treningu, zdążył już latem ubiegłego roku poznać Stalową Wolą i szatnię Stali. Wtedy jednak 19-letni bramkarz Hutnika Nowa Huta Kraków nie doszedł do porozumienia z zarządem Stali i wrócił do domu. Czy sukcesem zakończy się jego drugie podejście do „Stalówki”?

Zawodnikiem Stali też chciałby został napastnik III-ligowego MKS-u Ełk Patryk Rosoliński. O jego przydatności dla zespołu zadecyduje po kilku dniach wspólnych treningów trener Rafał Wójcik.

Nie było na zajęciach piłkarzy, którzy po rundzie jesiennej pożegnali się z klubem. Radosław Adamski odszedł do Polonii Przemyśl, Kamil Chochołowicz do MKS-u Trzebinia/Siersza), Michał Mistrzyk przeniósł się do Krakowa i występować będzie prawdopodobnie w Garbarni, Adam Zawierucha wrócił z wypożyczenia do Korony Kielce. Trenował z drużyną Mateusz Argasiński, ale i on jest jedną nogą poza Stalą. Wszystko wskazuje na to, że wyląduje w jednym z podwarszawskich klubów występujących w III lidze.

Wiosną nie zobaczymy także innego piłkarza z jesiennej kadry Stali, Mohameda Essama. Egipcjanin przymierzany jest do gry w Koronie Kielce, z którą jest na obozie przygotowawczym.

Pierwszy sparing Stal rozegra 28 stycznia, a jej rywalem będzie I-ligowa Wisła Puławy.

Share 0 Share 0 Share 0