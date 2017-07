W Stalowej Woli zderzyły się dwie rowerzystki

Policjanci ze Stalowej Woli pracowali na miejscu wypadku, do jakiego doszło na ścieżce rowerowej na Alejach Jana Pawła II w ciągu drogi krajowej nr 77 z udziałem dwóch rowerzystów. W zdarzeniu tym ucierpiała 64-letnia rowerzystka, która została przewieziona do stalowowolskiego szpitala. Policjanci wyjaśniają przebieg i okoliczności tego zdarzenia.

Do zdarzenia doszło w piątek 28 lipca przed godz. 9, na Alejach Jana Pawła II, w ciągu drogi krajowej nr 77. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów będących na miejscu zdarzenia, obie rowerzystki jechały ścieżką rowerową w kierunku Niska. Jedna z nich, 64-letnia kobieta, podjęła manewr skrętu w lewo, zaś druga, 53-latka podjęła manewr wyprzedzania, w wyniku czego doszło do zderzenia. 64-letnia kobieta doznała obrażeń ciała i została przewieziona do szpitala w Stalowej Woli.

Na miejscu zdarzenia policjanci przeprowadzili oględziny, wykonali dokumentację fotograficzną i szkic, które pozwolą wyjaśnić przebieg i okoliczności tego wypadku. Obie rowerzystki były trzeźwe.