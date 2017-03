W Stalowej Woli powstanie integracyjne przedszkole i żłobek

Już wkrótce 130 naszych najmłodszych mieszkańców znajdzie w Stalowej Woli nowe miejsce do zabawy i nauki. Prezydent Miasta Lucjusz Nadbereżny 27 marca ogłosił konkurs na opracowanie Koncepcji architektonicznej, programowej i przestrzennej „Miejskie Integracyjne Przedszkole i Żłobek w Stalowej Woli”.

– Konsekwentnie realizuję swój Plan Działania na lata 2014-2018, którego jednym z filarów była rodzina, dlatego w Stalowej Woli w najbliższym czasie przystąpimy do budowy nowego i nowoczesnego przedszkola. Obserwując sytuację demograficzną, stwarzając jak najlepsze warunki dla rodzin, musimy również wytworzyć dodatkowe miejsca żłobkowe, dlatego projektujemy przedszkole z oddziałami żłobkowymi o funkcjach integracyjnych oraz sportowych – mówi Prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.

Nowy kompleks edukacyjny powstanie naprzeciwko Hotelu Stal, w miejscu, gdzie w przeszłości zlokalizowane było Przedszkole nr 18 typu szwedzkiego (budynek został rozebrany a fundamenty usunięte).

– Budowa takiego obiektu to jeden z głównych postulatów mieszkańców mojego okręgu wyborczego. Cieszy ogromnie fakt, że Miasto zmienia betonową pustynię na miejsce przyjazne dla mieszkańców – mówi Marcin Siembida, radny Rady Miejskiej w Stalowej Woli.

Projekt zakłada budowę 4-ro oddziałowego Przedszkola oraz 2-u oddziałowego Żłobka, oba obiekty o charakterze integracyjnym. W każdym oddziale przedszkolnym znajdzie miejsce 20 dzieci w tym 3-5 dzieci z deficytem rozwojowym a w oddziale żłobkowym po 25 dzieci, w tym 2-3 niepełnosprawnych.

W koncepcji przedszkola powinny być zawarte trzy sale dla dzieci starszych, w których nie przewiduje się leżakowania dzieci (każda z sal z odrębną łazienką) oraz jedna dla dzieci najmłodszych, posiadająca odrębną sypialnię oraz łazienkę. Oprócz tego sala zajęć ruchowych (duża z możliwością organizacji imprez dla wszystkich dzieci), sala zajęć rytmicznych i szatnie odrębne dla każdej grupy przedszkolnej. W części żłobkowej natomiast dwie sale dla dzieci, każda z nich posiadająca odrębną sypialnię, łazienkę oraz salę zajęć ruchowych.

Nowe przedszkole będzie zawierać również gabinety specjalistyczne. W obiekcie znajdzie się gabinet do terapii metodą integracji sensorycznej (SI), gabinet do terapii polisensorycznej (proponuje się w sali: ścianę dotykową, projektor przestrzenny, zestaw światłowodowy, kolumny wodne, kolumny wodne z piłeczkami, kule lustrzaną, emiter zapachowy, pudło z gwiazdami, lustra, hamak), gabinet psychologa, gabinet logopedy, gabinet „ciszy” oraz pokój pielęgniarki.

Co istotne, projekt zakłada również budowę basenu do podstawowej nauki pływania dla dzieci w ramach zajęć i do rehabilitacji wychowanków. Parterowy budynek koncepcyjnie i architektonicznie powinien być dopasowany do otoczenia, przyjazny również dla osób niepełnosprawnych. Basen winien umożliwiać prowadzenie nauki pływania jak i ćwiczeń na szerokiej plaży – pas z powierzchnią antypoślizgową do rozgrzewek, ćwiczeń.

Oprócz wymogów związanych z samym obiektem, projektanci muszą wziąć także pod uwagę wytyczne związane z otoczeniem budynku. – W miejscu, gdzie teraz jest betonowe boisko chcemy wytworzyć nowoczesne miejsce wypoczynku i rekreacji zarówno dla osób starszych, jak i dla młodzieży z tego osiedla – mówi włodarz Stalowej Woli. W koncepcji zagospodarowania terenu należy więc uwzględnić też budowę placu zabaw dla dzieci podzielonego na strefy, w zależności od wieku i sprawności (przystosowany częściowo do potrzeb niepełnosprawnych), aranżację terenu działki pod funkcje rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców osiedla, parking dla samochodów osobowych, przestrzeń komunikacji pieszej oraz nowe nasadzenia. Zagospodarowanie terenu powinno uwzględniać powierzchnie ogrodu z miękkim bezpiecznym podłożem, przewidzieć miejsce organizowania imprez plenerowych, miejsce do rysowania po powierzchni, nowe ogrodzenie terenu.

Prace konkursowe, które powinny składać się z trzech części: graficznej, opisowej i elektronicznej, należy złożyć w Urzędzie Miasta w Stalowej Woli do 31 maja do godziny 15.00 (liczy się termin dostarczenia do Urzędu). Wszelką korespondencję związaną z niniejszym konkursem należy kierować na adres : Urząd Miasta w Stalowej Woli, ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola podpisaną w następujący sposób: Konkurs na opracowanie Koncepcji architektonicznej, programowej i przestrzennej „Miejskie Integracyjne Przedszkole i Żłobek w Stalowej Woli”.

Zgodnie z regulaminem konkursu, maksymalny planowany koszt wykonania prac na podstawie koncepcji konkursowej nie może przekroczyć 6,5 mln zł netto łącznie z kosztem projektu budowlanego i wykonawczego. Kwota ta zawiera też planowane koszty wyposażenia obiektu i zagospodarowania terenu (łącznie z kosztem budowy basenu).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 22 czerwca 2017 r.

Info: www.stalowawola.pl