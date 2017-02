W Stalowej Woli padła „szóstka” w Lotto

5 661 204 zł 40 gr. – to dokładna wysokość wygranej, jaka padła w Lotto w Stalowej Woli we wtorek 8 listopada. Szczęśliwy zakład został zawarty w kolekturze przy ul. KEN 11. To już druga „szóstka” tej kolektury w czasie 20 lat jej istnienia.

Wcześniejsza „szóstka” – 7 697 861 zł padła tutaj 24 kwietnia 2014 r. i była to najwyższa wygrana w historii miasta. W tej samej kolekturze wygrano jeszcze 101 991 zł w Mini Lotto, w czerwcu 2011 r.

Szczęśliwymi liczbami dla osoby obstawiającej w Stalowej Woli we wtorkowym losowaniu okazały się: 5, 8, 24, 31, 44, 45.

