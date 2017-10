Stalowe pojedynki

W ostatniej kolejce podkarpackich lig juniorskich rywalami naszej Stali, były imienniczki z Mielca i Rzeszowa. Obydwa spotkania odbywały się na wyjazdach. Drużyna juniorów starszych zapatrzyła się na pierwszy zespół, który dzień wcześniej grał w Krakowie i podobnie jak on, pozwoliła przeciwnikowi objąć prowadzenie już po kilku minutach gry, i jaki się później okazało, było to trafienie na wagę trzech punktów. Ostatni kwadrans nasza drużyna grała w przewadze, po tym jak czerwona kartka został ukarany Bartosz Łyczko.

Młodsza „Stalówka” walczyła w Rzeszowie i już po 25. Minutach gry przegrywała 0:2. Po zmianie stron podopieczni trenera Pawła Wtorka zabrali się do pracy i strzelili gospodarzom trzy gole. Tego, który dał nam zwycięstwo, trzy minuty przed zakończeniem regulaminowego czasu gry.

W sobotę, 7 października nasze drużyny podejmą zespoły tarnobrzeskiej Siarki. Starsi zagrają o 11, młodsi o 13. O tej samej godzinie rozpocznie się w Tarnobrzegu mecz II ligi Siarka – Stal Stalowa Wola.

Że też ten, który układał kalendarz gier dla juniorskich drużyn, nie pomyślał, że młodzi piłkarze jednego i drugiego klubu chętnie oglądnęłyby derbowy pojedynek…

Juniorzy starsi

STAL MIELEC – STAL STALOWA WOLA 1:0 (1:0)

Goliasz (5)

MIELEC: Siek – Mazur, Pierzchała, Giermata, Puzon, Sadłocha (88 Bugaj), Małek, Łyczko, Sobczyk, Płudowski, Goliasz (90 Dec).

STALOWA WOLA: Siudak – Banaczyk, Mazurek, Śpiewak, Wieprzęć, Sulich (70 Chmura), Konopka (46 Wiejak), Kochowski, Szifer (60 Przepłata), Pawlik, Urban.

Żółta kartka Mazurek. Czerwona kartka Łyczko (75. Minuta).

Juniorzy młodsi

STAL RZESZÓW – STAL STALOWA WOLA 2:3 (2:0)

Lechowicz (10), 2-0 Skupień (24), 2-1 Piotrowski (48), 2-2 Dziopak (68), 2-3 Szewc (77)

RZESZÓW: Kucab – Skupień, Dziedzic, Winiarski (54 Dzimira), Szpytma, Drath, Stasiak (48 Kwolek), Kufel (70 Wajda), Lechowicz, Wania, Liszka.

STALOWA WOLA: K.Moskal – Dąbek, Idec, Mazurek (41 Dziopak), Mścisz, Szewc, Maziarz, Mścisz, Kaleta, Marut, Stępniewski, Piotrowski (77 Szmid).

Żółte kartki: Lechowicz, Stasiak.