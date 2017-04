Stalowa Wola skorzysta z pakietu dla średnich miast

W środę 12 kwietnia wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki w Przemyślu ogłosił pakiet działań, które mają wspomóc w rozwoju średnie miasta. Stalowa Wola znalazła się w gronie 122 miast, które mogą liczyć w pierwszej kolejności na wsparcie z Ministerstwa Rozwoju.

Głównymi elementami pakietu dla średnich miast jest dedykowane wsparcie z funduszy europejskich, preferencje w lokowaniu inwestycji oraz ułatwienie dostępu do pieniędzy z Funduszu Inwestycji Samorządowych, zarządzanego przez Polski Fundusz Rozwoju. Pakiet to realizacja założeń rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – SOR.

– SOR określa nowy model rozwoju Polski, w tym rozwoju regionalnego – zrównoważonego, równomiernie obejmującego cały kraj i uwzględniającego różnorodność i specyfikę polskich miast, miasteczek i wsi. Każdy taki obszar naszego kraju musi być włączony w procesy rozwojowe, przez zidentyfikowanie i wsparcie jego indywidualnych zasobów i unikatowego potencjału – mówi Mateusz Morawiecki.

Pakiet Działań dla Średnich Miast to około 2,5 mld. zł wsparcia skierowanego do ośrodków miejskich powyżej 20 tys. mieszkańców oraz miast powyżej 15 tys. mieszkańców będących stolicami powiatów. Obecnie jest to 255 miast z czego szczególnego wsparcia wymagają 122 ośrodki. Na Podkarpaciu to: Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Sanok, Stalowa Wola i Tarnobrzeg. Celem wprowadzenia pakietu jest zrównoważony rozwój kraju, wykorzystujący indywidualne potencjały poszczególnych terytoriów