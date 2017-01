Stalowa Wola pokonała Rzeszów

Stalowa Wola pokonała stolicę regionu i inne miasta w województwie podkarpackim, w VIII edycji ogólnopolskiego plebiscytu „Świeć się z Energą”. Zwycięstwo to dla miasta nagrody dobroczynne – energooszczędny sprzęt AGD o wartości 10.000 zł oraz awans do II etapu zabawy. Spośród 16 miejscowości wyłoniony w finale laureat, otrzyma nagrody od Grupy Energa o łącznej wartości 50.000 zł. Czy Stalowa Wola pokona m. in. Częstochowę i Radom, i po zdobędzie tytuł „Świetlnej Stolicy Polski”? Głosy w ogólnopolskim etapie plebiscytu „Świeć się z Energą” można oddawać codziennie na SwiecSie.pl i przez SMS-y do 31 stycznia br.

„Świeć się z Energą” to odbywająca się już od 8 lat ogólnopolska zimowa zabawa organizowana przez Grupę Energa, w której wybierane są najpiękniej oświetlone miasta w Polsce. Te, które zdobędą najwięcej głosów mieszkańców i sympatyków, zdobywają nagrody z przeznaczaniem na cele dobroczynne. Plebiscyt podzielony jest na dwa etapy, a od 19 do 31 stycznia trwa finałowe głosowanie

Z ponad 100 miast z całej Polski, biorących udział w plebiscycie „Świeć się z Energą” wyłoniono 16 miast reprezentujących każde z województw, które powalczą o tytuł „Świetlnej Stolicy Polski” oraz kolejne nagrody dobroczynne od Grupy Energa, których łączna pula to aż 50.000 zł. Na kandydatów oddano łącznie ponad 50 tys. głosów wybierając najpiękniej rozświetlone miasta w regionie, a tym samym – 16 finalistów. Każda ze zwycięskich miejscowości zdobyła nagrody o wartości 10 000 zł i zakwalifikowała się do II etapu.

To jednak nie koniec zimowej rywalizacji. 16 miast współzawodniczących w finale, ma szansę zdobyć dodatkowo nowoczesny sprzęt AGD (m.in. lodówki, zmywarki i kuchenki marki Electrolux) o wartości 40 000 zł i możliwość pomocy kolejnym potrzebującym ze swojego miasta. Głosowanie w ostatecznej rozgrywce etapu ogólnopolskiego trwa do 31 stycznia. W finałowej rozgrywce wszystkie 16 miast biorących w niej udział, będzie zabiegać o głosy Internautów z całej Polski, a jest o co walczyć!

Do tegorocznego finału plebiscytu miast „Świeć się z Energą” awansowały: Legnica, Inowrocław, Zamość, Gorzów Wielkopolski, Rzgów, Bobowa, Radom, Nysa, Stalowa Wola, Łomża, Wejherowo, Częstochowa, Starachowice, Braniewo, Kalisz, Połczyn-Zdrój.

Stalowa Wola zwycięża w regionie

Mobilizacja mieszkańców i sympatyków Stalowej Woli zapewniła miastu awans do finału ogólnopolskiego akcji „Świeć się z Energą”. W zabawie na etapie regionalnym Stalowa Wola pokonała m.in. Sanok, Jarosław, Kolbuszową oraz stolicę regionu – Rzeszów, a dzięki oddanym głosom zdobyła nie tylko awans do finałowej rozgrywki, ale również nagrody charytatywne dla miasta o wartości 10.000 zł. W finale powalczy o więcej, bo o dodatkowe nagrody o wartości 40.000 zł! Głosowanie trwa od 19 do 31 stycznia.

– Jesteśmy dumni, że Stalowa Wola wygrała wojewódzki etap Plebiscytu. Wszystko dzięki wspaniałym Mieszkańcom, którzy potrafią się zmobilizować i wspólnie osiągnąć cel, tym bardziej, że w tym głosowaniu cel jest szczytny. Fakt, że nagroda zostanie przeznaczona dla osób potrzebujących, motywuje jeszcze bardziej. Ten wynik jest również dla nas – władz miasta sygnałem, że mieszkańcom podoba się to, jak dbamy o Stalową Wolę i mobilizacją, żeby za rok było jeszcze piękniej.”– mówi Lucjusz Nadbereżny, Prezydent Stalowej Woli.

Jak zagłosować na miasto?

To, czy Stalowa Wola – reprezentant Podkarpacia ma szansę na wygraną w II etapie rywalizacji i pomoc potrzebującym mieszkańcom z placówek społecznych, zależy od głosowania mieszkańców i sympatyków miasta z całej Polski. Głosować na Stalową Wolę można codziennie bez ograniczeń przez stronę internetową SwiecSie.pl, w zakładce „Plebiscyt Świetlna Stolica Polski”, poprzez aplikację „Plebiscyt miast” oraz poprzez SMS-y, wysyłając wiadomość o treści MIASTO213 na nr 71750 (koszt sms to 1,23 zł z VAT).

W obiektywie

Oprócz finałowej rywalizacji miast trwa również głosowanie w II etapie równolegle rozgrywanego indywidualnego konkursu fotograficznego „Świeć się z Energą”. Od połowy grudnia amatorzy fotografii zgłaszali do konkursu rozświetlone zdjęcia zrobione aparatem lub smartphonem. Do konkursu zgłoszono łącznie ponad 1800 zdjęć. W I etapie oddano prawie 45 tys. głosów. Te zdjęcia, które zdobyły najwięcej głosów Internautów oraz zostały docenione przez jury, zostały nagrodzone i przeszły do finału zabawy. Finałowa rozgrywka wśród autorów zdjęć przyniesie kolejne emocje – oprócz profesjonalnych aparatów, iPadów i 12 bonów do sklep.energa.pl po 500 zł każdy. Prace konkursowe będzie oceniać zarówno publiczność jak i jury. Nagroda Grand Prix – warsztaty fotograficzne z przewodniczącą jury Lidią Popiel, powędruje do autora najpiękniejszego zdjęcia spośród wszystkich nadesłanych do konkursu. Na fotografie głosować można na stronie SwiecSie.pl w zakładce „Konkurs fotograficzny Świeć się” do 31 stycznia. Konkurs fotograficzny to także zabawa w mediach społecznościowych – biorą w niej udział wszystkie zdjęcia oznaczone #SWIECSIE do 31 stycznia.

Oprócz głosowania na najładniej oświetlone miasta oraz konkursowe fotografie, swoje głosy można oddać do 31 stycznia, również na ulubione miejsce zakupowe, w plebiscycie „Jaśnie galeria”.

Harmonogram „Świeć się”

II etap: Głosowanie na finałowe miasta i zdjęcia w konkursie fotograficznym trwa od 19 do 31 stycznia, na galerie handlowe od 24 do 31 stycznia.

Oficjalne ogłoszenie wyników: 10 lutego 2017 r.

Organizatorami „Świeć się z Energą” są Energa SA i Grupa Wirtualna Polska. Patronem medialnym jest Jedynka Polskie Radio. Partnerami są: Energa Oświetlenie, Olympus Polska, Electrolux i oficjalny sklep internetowy akcji sklep.energa.pl. Partnerem plebiscytu „Jaśnie Galeria” jest Polska Rada Centrów Handlowych.

***

Pomysłodawcą i głównym sponsorem akcji „Świeć Się” jest Grupa Energa – jedna z czterech największych krajowych grup energetycznych. Podstawowa działalność Grupy Energa obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną, cieplną i gazem ziemnym. Energa jest jednym z trzech największych dostawców energii elektrycznej w Polsce. Zasila w prąd ponad 2,9 mln klientów indywidualnych i biznesowych.

Info: www.stalowawola.pl