Stalowa Wola modelowym miastem COP

Share 0 Share 0 Share 0

16 i 17 listopada odbyło się najważniejsze polskie wydarzenie gospodarcze tego roku – Kongres 590. W Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego – G2A Arena w Jasionce koło Rzeszowa spotkali się przedstawiciele wielkiego i małego biznesu, nauki, polityki oraz administracji publicznej. Wśród prelegentów Kongresu był także Lucjusz Nadbereżny Prezydent Miasta Stalowej Woli. Włodarz Stalowej Woli wziął udział w panelu poświęconym transformacji COP w innowacyjne strefy ekonomiczne oparte na założeniach gospodarki 4.0. W związku z mijającą w tym roku 80. rocznicą powstania Centralnego Okręgu Przemysłowego należy przypomnieć, że przedsięwzięcie to stanowiło podwaliny aktywizacji przemysłowej południowo-centralnych dzielnic naszego kraju. Lucjusz Nadbereżny przedstawił zebranym znaczenie dziedzictwa, które Centralny Okręg Przemysłowy pozostawił w Stalowej Woli, w mieście, które zostało zbudowane od podstaw w jego ramach. – Perła Centralnego Okręgu Przemysłowego w modelowy sposób pokazuje czym był Centralny Okręg Przemysłowy 80 lat temu dla Polski, dla Polaków, jakie niósł nadzieje, perspektywy, ale również w jaki sposób został zrealizowany – mówił Prezydent Stalowej Woli. Włodarz hutniczego grodu zaznaczył, że jeżeli mowa o COP-ie i Stalowej Woli, to należy sięgnąć dalej niż 80 lat temu – do 11 listopada 1918 roku i bardzo mocno podkreślić, że fundamentem Centralnego Okręgu Przemysłowego, również Stalowej Woli była niepodległość. Marzenie Polaków, by budować własny, polski dom w oparciu o możliwości, talenty Polaków i o wielki wysiłek narodowy. – To wszystko w II Rzeczypospolitej mogło być zrealizowane dzięki temu, że projekt Centralnego Okręgu Przemysłowego był projektem zgody narodowej. W tak trudnej sytuacji politycznej, społecznej, w jakiej była II Rzeczypospolita, Eugeniusz Kwiatkowski potrafił zjednać swoich rodaków i decydentów politycznych. I dzisiaj patrząc na to dziedzictwo, to dla nas wielkie zadanie, aby budować na tej ziemi nowoczesną gospodarkę, opierać ją na tym samym fundamencie. Jest to fundament silniejszy niż beton i stal – fundament zgody i miłości do Ojczyzny – mówił prezydent Nadbereżny. Zaznaczył również, że do budowy silnej gospodarki musi być obecna także jakość. – Stalowa Wola była i jest miastem modelowym. Dzisiaj po 80 latach możemy popatrzeć na bloki, dzielnice, fabryki, zakłady, innowacje, które są przykładem tego, że budowano w najlepszy możliwy sposób, wykorzystując najlepsze materiały, idee, talenty znakomitych inżynierów. I to jest również dzisiaj dla nas zadanie, żeby w ten sposób budować silną niezależną polską gospodarkę – dodał Lucjusz Nadbereżny. Obok Prezydenta Miasta Stalowej Woli prelegentami w panelu pt. „Transformacja COP w innowacyjne strefy ekonomiczne oparte na założeniach gospodarki 4.0” byli również: Jerzy Kwieciński Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Marcin Chludziński Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu, Janusz Zakręcki Prezes PZL Mielec, Ryszard Jania Prezes Klastra Wschodni Sojusz Motoryzacyjny i Prezes firmy Pilkington Automotive Poland, Adam Góral Prezes Asseco Poland. Moderatorem dyskusji był Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkarpackiego. Podczas pierwszego dnia Kongresu 590 został również nadany pośmiertnie Eugeniuszowi Kwiatkowskiemu tytuł „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”. Honory w imieniu Pater Urbis Miasta Stalowej Woli odebrała jego wnuczka Julita Maciejewicz-Ryś. www.stalowawola.pl