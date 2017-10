Stalowa Wola liderem samorządów strefowych

Samorząd Stalowej Woli po raz kolejny został doceniony przez grono ekspertów. Po nagrodzie dla najbardziej gospodarnego samorządu, przyznanej podczas prestiżowego Forum Ekonomicznego w Krynicy, władze Stalowej Woli zostały uhonorowane tytułem „Lidera Samorządów Strefowych”. Laur ten został wręczony podczas uroczystości 20 – lecia Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Wisłosan.

– To wyjątkowe wyróżnienie dla Stalowej Woli. Nagroda specjalna została przyznana samorządowi, który w okresie 20 lat był w sposób szczególny zaangażowany w rozwój Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Docenione zostały projekty, które realizujemy podczas tej kadencji: rekordowe inwestycje w strefie ekonomicznej, nowy układ transportowy, ale również parkingi i dojazdy do zakładów pracy. Na uznanie zasługuje również praca samorządowców poprzednich kadencji, którzy potwierdzali swoimi decyzjami, że Stalowa Wola jest tym miejscem, które patrzy na przemysł, na przedsiębiorczość, inwestuje w strefę ekonomiczną – mówi Lucjusz Nadbereżny Prezydent Miasta Stalowej Woli. – Jest to najlepsza rekomendacja dla wszystkich inwestorów, że to właśnie Stalowa Wola należy do tych miast w strefie, które w sposób szczególny są zaangażowane w wsparcie przedsiębiorców i inwestorów w strefie ekonomicznej w Stalowej Woli – dodaje włodarz uhonorowanego ośrodka.

Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro-Park Wisłosan została powołana w 1997 roku i jest obecnie jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się stref ekonomicznych w kraju. Dotychczas wydano 350 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, z czego większość dla polskich firm. Na terenie strefy w sumie utworzono 24 199 miejsc pracy, a nakłady inwestycyjne wyniosły prawie 8,5 mld zł. Strefa obejmuje już swoim zasięgiem 22 podstrefy położone w sześciu województwach: podkarpackim, świętokrzyskim, mazowieckim, lubelskim, dolnośląskim i podlaskim, czyli łącznie 1,86 tys. hektarów. 22 września Agencja Rozwoju Przemysłu podsumowała 20 lat funkcjonowania TSSE, do której należy podstrefa Stalowa Wola.

Podczas uroczystości Prezes zarządu ARP i marszałek województwa Władysław Ortyl wręczyli nagrody laureatom Rankingu Inwestorów Strefowych. Samorząd Stalowej Woli otrzymał nagrodę specjalną „Lider Samorządów Strefowych”. Oprócz władz hutniczego grodu uhonorowana została również Grupa Uniwheels. W rankingu Giełdowa Spółka Roku 2016, organizowanym przez Puls Biznesu, otrzymała wyróżnienie w kategorii „Sukces w 2016 r.”

W 2017 roku najwięcej inwestycji w strefie tarnobrzeskiej zlokalizowanych zostało na Podkarpaciu. Najczęściej inwestowano w podstrefach Stalowa Wola, Radom oraz Łuków. Wśród udzielonych w tym roku zezwoleń dominującymi branżami były branża metalowa oraz przetwórstwo tworzyw sztucznych.

Zdjęcia dzięki uprzejmości Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Info: www.stalowawola.pl