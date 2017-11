Stalowa Wola doceniona w konkursie ECO-MIASTO

Miasto Stalowa Wola otrzymało wyróżnienie w V ogólnopolskim projekcie pn. ECO-MIASTO 2017 w kategorii gospodarka odpadami, organizowanym przez Ambasadę Francji w Polsce, którego celem jest popularyzowanie idei zrównoważonego rozwoju miast.

– Bardzo się cieszymy, że jako miasto do 100 tys. mieszkańców zostaliśmy docenieni w tak ważnym konkursie. Z dumą możemy powiedzieć, że stawka za wywóz odpadów w Stalowej Woli jest najniższą spośród podobnych systemów funkcjonujących w tej wielkości miastach w Polsce. Zapewniamy przy tym bezpłatne pojemniki, worki, punkty selektywnej zbiórki oraz najwyższy standard obsługi. Dziękujemy mieszkańcom Stalowej Woli za wysoki poziom segregacji odpadów, który wynosi ponad 77 procent. Z całą pewnością przyczyniają się do tego akcje edukacyjne prowadzone przez Miasto Stalowa Wola w szkołach oraz instytucjach miejskich – mówi Prezydent Miasta Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.

O KONKURSIE

Do projektu zgłosiły się 63 miasta, Stalowa Wola konkurowała z innymi miastami w kategorii gospodarka odpadami. Oceniając zgłoszone miasta pod kątem gospodarki odpadami, jury konkursowe brało pod uwagę m.in. inwestycje w instalacje przetwarzania odpadów, rozwiązania dotyczące ich zbiórki oraz projekty promujące segregowanie odpadów wśród mieszkańców.

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymały trzy ośrodki miejskie, w tym Stalowa Wola, która została wyróżniona za spójność działań podejmowanych na rzecz gospodarki odpadami, w szczególności za ciekawe projekty edukacyjne angażujące młodzież, w tym coroczną akcję „sprzątania lasów”, a także za ciekawe inwestycje planowane w najbliższych latach.

CZYM MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ?

Na terenie Stalowej Woli na pojemnikach do gromadzenia odpadów trwale zamontowane są tzw. transpondery, czyli chipy posiadające unikalny numer. System umożliwia automatyczną zbliżeniową identyfikację danego pojemnika. Worki na śmieci, użytkowane przez mieszkańców domków jednorodzinnych, opatrzone są kodami kreskowymi, co pozwala na każdorazową identyfikację w punktach odbioru. Śmieciarki na terenie miasta spełniają normy emisji spalin Euro V, co przyczynia się do ograniczenia emisji szkodliwych substancji do powietrza.

Miasto Stalowa Wola prowadzi również akcje edukacyjne w szkołach oraz placówkach podległych miastu. Co roku odbywa się akcja „sprzątania lasów”, w którą zaangażowana jest młodzież ze stalowowolskich szkół. Na każdej pergoli śmietnikowej na terenie miasta wiszą specjalne tablice z informacjami dotyczącymi segregacji odpadów. Podczas konkursów organizowanych przez miasto, dzieci wykonują plakaty, ulotki dotyczące selektywnej zbiórki odpadów, które są następnie drukowane i rozwieszane.

Ważnym tematem jest również likwidacja dzikich wysypisk oraz sprzątanie terenów miejskich przez młodzież licealną. Miasto zakupiło i udostępniło mieszkańcom także torby na zakupy wielokrotnego użytku celem wyrobienia prawidłowych nawyków.

