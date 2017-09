Stalowa Wola będzie współpracować z Liuzhou

19 września w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie odbyła się konferencja podsumowująca wizytę podkarpackiej delegacji w Chinach. Podczas pobytu przedstawicieli naszego regionu w Państwie Środka podpisano list intencyjny w sprawie współpracy pomiędzy Stalową Wolą i Liuzhou.

Delegacja z Podkarpacia przebywała w Chinach w dniach 12-14 września. Wraz z marszałkiem Władysławem Ortylem do Chin polecieli również m.in. prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny, przewodniczący rady miejskiej w Stalowej Woli Stanisław Sobieraj, starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny oraz Hou Yubo, prezes Liugong Machinery Corporation w Polsce.

Wizyta była przede wszystkim związana z odbywającymi się w Nanning – stolicy regionu Kuangsi – Targami ASEAN Expo. Marszałek podkreślał, że bardzo istotna była wizyta w siedzibie Liugong Machinery Corporation, która ma swój oddział w Stalowej Woli.

– Firma Liugong ogłosi już niebawem przeniesienie Centrum Logistycznego do Polski, do Warszawy i otworzy także Centrum Badawczo-Rozwojowe w Stalowej Woli. Jest to ważny element, który został potwierdzony podczas naszej wizyty. Dzięki temu przybędzie nam nowa jednostka badawczo–rozwojowa, miejsce pracy dla inżynierów, projektantów, które będzie konsumowało wielkie doświadczenie, jakie Stalowa Wola jako ośrodek przemysłowy posiada – mówił marszałek Władysław Ortyl.

Prezydent Stalowej Woli – tak jak marszałek – podkreślił znaczenie otwieranego pod koniec września w Stalowej Woli Centrum Badawczo-Rozwojowego. Powiedział, że dla samorządu stalowowolskiego to znakomita wiadomość.

– Dla takiego miasta jak Stalowa Wola, otwarcie centrum jest rzeczą strategiczną, aby młodzi inżynierowie mogli się rozwijać w naszym województwie – mówił prezydent Nadbereżny.

Dodał, że podpisany list intencyjny pomiędzy Stalową Wolą i Liuzhou otwiera miasto na nowe płaszczyzny współpracy z partnerami z Chin.

– Chcemy zbudować również relacje dotyczące nauki, kultury czy edukacji – tłumaczył prezydent Nadbereżny.

Źródło: www.podkarpackie.pl