STALOWA WOLA 25. finał WOŚP

Już w najbliższą niedzielę odbędzie się 25. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Znamy program imprez towarzyszących i szczegóły finałowego grania w Stalowej Woli!

-25 lat grania Orkiestry to poważna część historii Polski. Przez ten okres pomogliśmy praktycznie każdemu szpitalowi w naszym kraju. To, że Orkiestra działa i to z tak dużą skutecznością, to oczywiście zasługa wszystkich darczyńców, to efekt każdego grosza wrzuconego do puszki. Nie boję się użyć stwierdzenia, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to wspólne dobro wszystkich Polaków także tych mieszkających za granicą, bo przecież wiele sztabów gra także na obczyźnie – mówi Jerzy Owsiak prezes zarządu Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Po raz kolejny tematem Finału będzie pediatria. Po za zbiórką na szpitale dziecięce, w tym roku pieniądze trafią również na ratowanie zdrowia i życia seniorów.

Jak zawsze Stalowa Wola przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji. Policzymy się z cukrzycą, posłuchamy czadowej muzy, zbudujemy mega serce z LEGO, wylicytujemy fanty wysokich lotów, będziemy mówić o zdrowiu, profilaktyce i tańczyć przez 3 godziny w rytmie Zumby!

Poniżej prezentujemy szczegółowy program 25. Finału WOŚP w Stalowej Woli!

Środa, 11 stycznia 2017:

– Turniej w Kręgle, Klub NNN, ul. Okulickiego 56C

Sobota, 14 stycznia 2017:

– CZAD ORKIESTRA!

Sobota, 14 stycznia, godz. 17:00 – Klub Labirynt w Stalowej Woli – Funk, Rock, Reggae, Ska, Punk, Hard Core i Metal ! Wystąpią: DPS, Erik Plankton, 112, SKAcowani, Kompromitacja, Opcji jest Wiele, Strike You Down, The Bastard, Synthetic Blast

– Koncert Noworoczny SDK & Licytacje ze Sceny!

sobota, godz. 16:00, Sala Widowiskowa SDK

> Licytacje ze sceny SDK: m.in. lot balonem, szybowce, serce kute z żelaza

> Występ Artystów SDK Stalowa Wola (16:00 – 19:00)

> Zespół Taneczny „PEREŁKI”,

> Dziecięcy Zespół Tańca „Smyk”,

> Młodzieżowy Zespół Tańca Współczesnego „Pasja”,

> Studio Wokalne VIVO,

> Chór „Gaude Vitae”,

> Mira i weseli Akordeoniści

– II Charytatywny Turniej Squasha dla WOŚP

Squash N’Roll, ul. Okulickiego 125, Sobota, 14 stycznia, godz. 9:00, Zapisy: 694 230 206

– Zbuduj z Nami serce z 20 tys. klocków LEGO!

Sobota – Niedziela (14,15 stycznia), godz. 9:00 – 19:00, Campus Naukowy Zawrót Głowy, ul. Popiełuszki 23

Niedziela, 15 stycznia 2017 roku:

– Spółdzielczy Domu Kultury w Stalowej Woli

Niedziela, 15 stycznia, godz. 14:00 – 20:00

> Zabawa w gotowanie

> KONESSOcafe

> Balonowa Fotka / Fotobudka Stalowa Wola

> Gabinet Dietetyczny Pardel Sabina

> Gabinet Logopedyczny, Aparaty Słuchowe Monika Trybuch

> trener personalny Szymek Łokaj

> Nauka Pierwszej Pomocy / Grupa Inicjatyw Twórczych

> Medyczna Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej w Stalowej Woli

> Centrum Kształcenia TORUS w Stalowej Woli

> BBoy Kamil Żurek z ekipą (godz. 18:00 – 18:30)

> Żyj zdrowo kolorowo

> Orkiestrowy tort od Cuda Wianki Słodkie

> Występy artystyczne na scenie sali widowiskowej SDK

> Światełko do nieba! LedLIVE (godz. 20:00)

> Jam Session

– IV Maraton Zumby w Stalowej Woli!

Niedziela, 15 stycznia, godz. 13:00, Miejski Ośrodek Sporu i Rekreacji w Stalowej Woli

– Policz się z cukrzycą i ucz się pierwszej pomocy

3 Bieg oraz Marsz Nordic Walking

Niedziela, 15 stycznia, godz. 14:00, Park Miejski w Stalowej Woli

– Orkiestrowy Turniej Bilardowy

Niedziela, 15 stycznia, godz. 16:30

Klub Bilardowy OSCAR w Stalowej Woli

Sponsorem Głównym 25 Finału WOŚP w Stalowej Woli jest firma ERKADO Zbigniew Kozłowski oraz Miasto Stalowa Wola.