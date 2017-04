Stal Stalowa Wola Boxing Team zamiast Feniksa

W hali krakowskiej Wisły odbył się kolejny turniej z cyklu „Sobota bokserska” dla zawodników, którzy w swoim bokserskim CV nie mają więcej niż 10 walk. Pod Wawel wybrała się kilkuosobowa grupa bokserów Feniksa MOSiR Stalowa Wola, którzy w Krakowie po raz pierwszy startowali pod nową nazwą. Kilkanaście dni wcześniej w miejsce bokserskiej sekcji Feniks MOSiR, powołano Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Stal Stalowa Wola Boxing Team.

Trener Władysław Wydra zabrał czterech zawodników. W wadze do 48 kg młodzików nasz klub reprezentował Beniamin Zarzeczny. Los nie był dla niego łaskawy, ponieważ skojarzył go z aktualnym mistrzem Polski młodzików Piotrem Niewiadomskim z Wisły Kraków.

– Benek przegrał na punkty i bardzo niepocieszony schodził z ringu – mówi trener Władysław Wydra. – Trzeba jednak powiedzieć, że trafił na chłopaka naprawdę sporo już potrafiącego i dlatego taka porażka nie boli, choć rozumiem sportową złość swojego zawodnika.

Nie brakowało sportowej złości drugiemu z naszych reprezentantów. Ostatnie kilka walk Dawid Małek przegrał w stosunku 1:2. Jadąc do Krakowa bokser Stali przyrzekł swojemu trenerowi, że tak tam zaboksuje, żeby sędziowie nie mieli już żadnych problemów z podjęciem decyzji. I tak też zrobił. Po koncertowej walce wygrał jednogłośnie na punkty z Jakubem Walasikiem z KSZO w kategorii wagowej do 60 g kadet.

– Po tej walce podszedł do mnie facet i zapytał się, czy może sobie z Dawidem zrobić zdjęcie. Mówię, że jasne, proszę bardzo i patrzę, a on zakłada koloratkę. Dopiero wtedy wyszło szydło z worka, że to ks. Zbigniew Dudek, który ponad trzydzieści lat prowadzi treningi bokserskie dla dzieci i młodzieży w Częstochowie – mówił Władysław Wydra.

Mieli w „Sobocie Bokserskiej” walczyć jeszcze dwaj inni zawodnicy Stali Boxing Team, Kamil Krzyś oraz Grzegorz Chmielowiec, ale nie mieli w swoich kategoriach rywali i wyjazd ten musieli potraktować tylko i wyłącznie jako wycieczkę.