Stal Kotwicy nie zatopiła i jest coraz bliżej spadku

„Stalówka” przegrała w Kołobrzegu z Kotwicą i wylądowała w strefie spadkowej. Siarka przegrała u siebie z Wartą i zdaje się, że pogrzebała swoje szansę na włączenie się do walki o I ligę.

Po zmianie trenera i długo oczekiwanym pierwszym zwycięstwie w rundzie wiosennej nad Gryfem, Stal jechała nad Bałtyk pełna nadziei i wiary w to, że będzie w stanie pokonać przedostatni zespół ligowej tabeli. Tak się jednak nie stało. Od początku więcej inicjatywy wykazywali miejscowi. Już w 3. minucie, po składnej zespołowej akcji na połowie Stali, w pole karne przedarł się Piotr Giel, który dogrywał piłkę pod bramkę, na szczęście jej lot przeciął jeden z naszych obrońców. Kolejna Pawła Giela przyniosła gospodarzom efekt bramkowy. Brat występującego nie tak dawno w naszej Stali Pawła Giela, dziś zawodnika Stali Rzeszów, wpadł w „szesnastkę” i mając dużo wolnego miejsca uderzył po ziemi w „długi róg”. Piłka odbiła się od słupka i wpadła do bramki. Dziewięć minut później Stal wyrównała. Z lewej strony pola karnego wrzucił piłkę przed bramkę Kamil Bętkowski, a tam Adrian Gębalski uprzedził stoperów Kotwicy i „wślizgiem” z powietrza umieścił piłkę w siatce. Po tym golu gra „siadła”, poza strzałem Rydzaka z około 22 metrów, po którym piłka przeleciała obok słupka stalowowolskiej bramki, działo się niewiele. Trybuny kołobrzeskiego stadionu ożywiły się pod koniec pierwszej polowy, kiedy to Wojcik dal się najpierw oszukać Wittowi, który pokazał mu plecy i wpadł w pole karne, a tam goniący go obrońca Stali tak naprawił swój błąd, że piłkarz Kotwicy padł na ziemię i sędzia bez wahania wskazał na wapno. Piłkę na 11 metrze ustawił Piotr Giel. Uderzył w lewy róg. Koncki wyczuł jego intencję i końcem palców sparował piłkę obok słupka.

Niefortunny strzelec karnego bardzo szybko zrehabilitował się za swoją wpadkę. Dwie minuty po przerwie przeprowadził akcję prawą stroną i mocno uderzył w kierunki bramki. Jarosz wybił piłkę, ale trafił nią w Kolbusza i ta wpadła do bramki, obok bezradnego w takim przypadku Konckiego. Ale i tym razem Stal zdołała szybko wyrównać. Bętkowski dograł na dziesiąty metr, a tam z „pierwszej” z lewej nogi huknął Kamil Jonkisz i mecz zaczynał się, jakby od nowa. Stal nie „dowiozła” jednak remisu do końca. W 80. minucie w walce o górną piłkę tuż za linią pola karnego, sędzia dopatrzył się przewinienia Konrada Kołodzieja na Sebastianie Bartlewskim i podyktował rzut wolny. Do jego wykonania szykowało się trzech piłkarzy „Kotwy”. Bartlewski zamarkował strzał, Witt obiegł pilkę, a uderzył ten trzeci Mateusz Świechowski. Stojący z brzegu muru Adrian Gębalski wykonał ruch lewą ręką, zmienił lot piłki i arbiter po raz drugi w tym meczu zarządził „jedenastkę”. Pewnym egzekutorem okazał się być Sebastian Bartlewski, który zmylił Konckiego, ustalając wynik spotkania.

Kotwica Kołobrzeg – Stal Stalowa Wola 3:2 (2:1)

1-0 Giel (10), 1-1 Gębalski (19), 2-1 Kolbusz (47 – samob.), 2-2 Jonkisz (51), 3-2 Bartlewski (81 – rzut karny)

Kotwica: Szymański – Witt (86 Jagiełło), Lewiński, Nowik, Rydzak – Sobków, Paprzycki, Świechowski, Bartlewski (84 Sochań), Biel (59 Kacprzycki) – Giel (89 Chouwer).

Stal: Koncki – Korczyński, Jarosz, Kolbusz, Wójcik (76 Kołodziej) – Dziubiński, Żołądź, Wasiluk (88 Piechniak), Bętkowski (57 Mokrzycki), Jonkisz – Gębalski.

Sędziował Konrad Aluszyk (Gorzów Wielkopolski). Żółte kartki: Nowik, Giel – Wasiluk, Gębalski.