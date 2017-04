Stal bogatsza o punkt. Dzięki Konckiemu

Dzięki dwóm świetnym interwencjom Bartłomieja Konckiego Stal Stalowa Wola zdobyła punkt w meczu z GKS-em Bełchatów. Pod koniec pierwszej połowy, po uderzeniu Artura Lenartowskiego z rzutu wolnego, bramkarz Stali wybił końcem palców piłkę zmierzającą w „okienko” jego bramki, a w pod koniec meczu obronił uderzenie Adriana Klepczyńskiego, przenosząc piłkę nad bramkę.

O grze Stali można powiedzieć tylko tyle, że była to gra ambitna, ale jeżeli chodzi o poziom sportowy, pozostawiała ona wiele do życzenia. Wygrywa ten, kto strzeli rywalowi więcej goli. Żeby zdobywać bramki, trzeba oddawać strzały, a tych można było zliczyć na jednej ręce. Goście przyjechali po remis i cel osiągnęli, a gdyby nie wspomniany na wstępie Koncki, wróciliby do Bełchatowa z kompletem punktów.

Stal – GKS Bełchatów 0:0

Stal: Koncki – Waszkiewicz, Jarosz, Kolbusz, Wójcik – Korczyński (68 Stelmach), Wasiluk, Żołądź, Bętkowski (90 Mokrzycki), Dziubiński (90 Siudak) – Gębalski (79 Piechniak).

GKS: Lenarcik – Grolik, Lenartowski (67 Zgarda), Klepczyński, Witasik – Rachwał, Ryszka (90 Bociek), Pisarczuk (79 Szymorek), Dzięgielewski (85 Ciechański) – Papijkyan.

Sędziował Rafał Rokosz (Katowice). Żółte kartki: Wasiluk, Gębalski, Żołądź, Stelmach – Dzięgielewski, Klepczyński, Rachwał. Widzów 800