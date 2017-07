Stacja rowerowa zniknęła z osiedla Hutnik

Miejska stacja rowerowa znajdująca się dotychczas na osiedlu Hutnik zmieniła swoją lokalizację. Wypożyczalnia jednośladów została przeniesiona na ulicę Energetyków nieopodal wjazdu do Elektrowni. Zmiana podyktowana była niewielką ilością, zaledwie 340 wypożyczeń oraz powtarzającymi się aktami dewastacji sprzętu.

Od momentu uruchomienia w Stalowej Woli systemu rowerów miejskich zanotowano ponad 12 tysięcy wypożyczeń.

W tegorocznej odsłonie projektu oddano do użytkowania mieszkańcom miasta sto jednośladów rozlokowanych na dziesięciu stacjach na terenie miasta. Największą popularnością cieszy się punkt przy ulicy Staszica – 1993 wypożyczenia. Wśród setki jednośladów oprócz klasycznych rowerów znalazło się także 5 rowerów dziecięcych, 5 tandemów, 5 rowerów typu cargo – do przewożenia małych dzieci i 5 rowerów z dziecięcym fotelikiem. Umowę, z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu, podpisano na dwa lata. Tegoroczny sezon będzie trwał od kwietnia do końca października, w 2018 roku zacznie się nieco wcześniej, bo już 21 marca. Rowery miejskie można wypożyczać na stacjach zlokalizowanych na placu Piłsudskiego, na rozwadowskim rynku, przy ulicach: Staszica (Sklep Wzorcowy), Aleje Jana Pawła II (osiedle Skarpa), Hutnicza (MOSiR), Okulickiego (obok hali targowej), Czarnieckiego (nieopodal ronda rtm. Pileckiego), Komisji Edukacji Narodowej (naprzeciw Hotelu Stal), Siedlanowskiego (obok Lasowianki) i nowa stacja przy ulicy Energetyków. Aby skorzystać z systemu rowerów miejskich należy wejść na stronę www.stalowawolamiastorowerow.pl, wypełnić formularz, zaakceptować regulamin i dokonać opłaty w wysokości 10 zł. Pierwsze 20 minut każdego wypożyczenia roweru jest bezpłatne. Czas od 21 do 60 minuty wypożyczenia kosztuje 1 złoty. Wypożyczenie do 2 godzin – 2 złote, do 3 godzin – 3 złote, a każda kolejna godzina – 4 złote.