W środę derby. Sokół Nisko kontra Stal Gorzyce

W ubiegłym tygodniu drużyna Stali Nowa Dęba dwukrotnie mierzyła się z Sokołem Nisko i dwukrotnie schodziła z boiska bez punktów. Po porażce w finale Pucharu Polski na szczeblu podokręgu rozgrywanym w Turbi, w sobotę stalowcy przegrali z drużyną trenera Artura Lebiody na swoim boisku w meczu ligowym. Ta porażka oznacza, że Stal nie ma już jakichkolwiek szans na uratowanie się przed spadkiem. Po zwycięstwie nad Igloopolem Dębica awans do III ligi zapewniła sobie Wólczanka Wólka Pełkińska.

W meczu w Nowej Dębie gospodarze dość długo odpierali ataki Sokoła, w czym duża zasługa bardzo dobrze broniącego Marcina Moliborskiego, ale w 81. minucie i on popełnił błąd. Nie utrzymał piłki po strzale Grzegorza Woźniaka, doskoczył do niej Marcin Tur i wpakował z bliska do siatki.

Matematyczne już tylko szansę na utrzymanie ma też inna Stal, ta z Gorzyc. Zespół trenera Dula podejmował Polonię Przemyśl i nie miał w tym meczu nic do powiedzenia. „Barcelonka” dominowała wyraźnie. Wynik otworzył po dośrodkowaniu Wanata Radosław Adamski, pakując piłkę do bramki strzałem z około 10 metrów. Tuż przed przerwą padłą druga bramka dla gości. Jej zdobywcą był Wanat, który trafił uderzeniem z kilkunastu metrów. Kilka minut po przerwie ten sam piłkarz po raz drugi ulokował piłkę w bramce Stachurskiego. Polonia stworzyła sobie w tym meczu jeszcze dwie znakomite okazje strzeleckie, ale żadnej nie wykorzystała.

W środę, 24 maja derby regionu: Sokól Nisko – Stal Gorzyce. Początek meczu o godz. 17.

STAL NOWA DĘBA – SOKÓŁ NISKO 0:1 (0:0)

0-1 Tur (81)

STAL: Maliborski – Szypuła, Kotrych, K.Wilk, Głowacki – Milanowski, S.Serafin, K.Serafin, Domagała (70 M.Wilk) – Rębisz, Krawczyk.

SOKÓŁ: Wietecha – Kołodziej, Stępień, Maciorowski, Wojtak (88 Drelich) – Sudoł, Dyba (67 Niedziałek), Lebioda, Woźniak, Serafin – Tur (83 Tabaka).

Sędziował Mastaj (Dębica). Widzów 100.

STAL GORZYCE – POLONIA PRZEMYŚL 0:3 (0:2)

0-1 Adamski (13), 0-2 Wanat (45), 0-3 Wanat (49)

STAL: Stachurski – Syguła (46 K.Idec), Winiarski, Świąder (75 Sierżęga), Korzonek – Machowski (59 B.Leśniowski), M.Leśniowski (81), Bernaś, B.Idec, Rutyna (82 D.Idec) – Szymanek.

POLONIA: Cisek – Solarz, Kocój, Kuźniar, Sobol – Adamski, Skała, Kazek, Głuszko (90 Kmiotek) – Wanat (81 Trawka), Piątek (Kalawski).

Sędziował Pająk (Mielec). Żółte kartki: Syguła, M.Leśniowski – Kazek. Widzów 150.

W innych meczach: Sokół Sieniawa – Rzemieślnik 1:1 (0:0), Błękitni Ropczyce – Pisarowce 0:3 (0:1), Wiązownica – Izolator Boguchwała 2:2 (1:1), Czarni Jasło – Orzeł Przeworsk 2:3 (2:1), Wisłok Wiśniowa – Start Pruchnik 6:2 (3:0), Wólczanka Wólka Pełkińska – Igloopol Dębica 2:1 (1:1).

W tabeli: 1. Wólczanka – 77 pkt, 2. Izolator – 62 pkt, 3. Sokół Sieniawa – 57 pkt…, 5. Sokół Nisko – 51 pkt, 16. Stal Gorzyce – 29 pkt.