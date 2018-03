Sprzęt z czerwonym sercem trafił do niżańskiego szpitala

Nowoczesny aparat USG i zestaw do przesiewowego badania słuchu u noworodków trafiły przed kilkoma dniami do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku. Sprzęt dla niżańskiej lecznicy to dar Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Nowoczesny sprzęt medyczny trafił na wyposażenie oddziału dziecięcego i noworodkowego. Oddział dziecięcy otrzymał nowoczesny aparat USG typu HS 40, zaś oddział noworodkowy nowoczesny zestaw OtoRead do przesiewowego badania słuchu.

- Otrzymany wysokiej jakości sprzęt medyczny, poprawi jakość i poziom bezpieczeństwa udzielanych świadczeń zdrowotnych naszym najmłodszym pacjentom – wyjaśnia p.o. dyrektora szpitala Roman Ryznar. - W imieniu własnym i naszych pacjentów serdecznie dziękujemy Zarządowi Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy za otrzymaną pomoc.