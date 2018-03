Sprzęt AGD trafił do stalowowolskich rodzin

Do 15 potrzebujących rodzin trafi sprzęt AGD, który mieszkańcy Stalowej Woli wywalczyli w 9. edycji plebiscytu „Świeć się z Energą”. Oficjalne przekazanie nagród odbyło się 15 marca w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

W tegorocznej edycji plebiscytu Stalowa Wola zwyciężyła w etapie wojewódzkim, zdobywając tym samym nagrodę w wysokości 10 tys. zł. Natomiast w klasyfikacji finałowej, nasze rozświetlone miasto uplasowało się na pozycji piątej.

- To była już 9. edycja konkursu. Obdarowaliśmy do tej pory blisko 150 różnego rodzaju placówek. Co roku na ten cel firma przeznacza 200 tys. złotych. Wśród 143 miast, które brały udział w tegorocznym plebiscycie Stalowa Wola zajęła piąte miejsce. W związku z tym osobom wskazanym przez odpowiednią instytucję społeczną, przekazujemy nagrody o łącznej wartości 10 tys. złotych – mówił Przemysław Gajda, przedstawiciel firmy „Energa”.

Sprzęty AGD w skład, których wchodzą: pralki, lodówki, kuchenka elektryczna, zmywarka, sokownik, blendery, czajniki i parowary są energooszczędne co pozwala jednocześnie na obniżenie rachunków za prąd.

- Pracownicy socjalni wykonali analizy swoich rodzin, które leżą w naszej kompetencji. Wybrane zostały rodziny: wielodzietne, niepełne, osoby starsze i niepełnosprawne, którym to zostaną przekazane sprzęty gospodarstwa domowego. Kryterium wyboru było jedno - jeżeli istniała potrzeba, która jest niezbędna do zabezpieczenia, a pomoże w normalnym funkcjonowaniu, to właśnie tam postanowimy te nagrody kierować – mówił Piotr Pierścionek, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli.

Przypominamy, że w ogólnej klasyfikacji plebiscytu zwyciężył Zamość. Na drugim miejscu uplasowała się Częstochowa. Natomiast miejsce trzecia zajęły Starachowice.