Sprzęt AGD trafi do potrzebujących

[Zdjęcia] Do ośmiu potrzebujących rodzin trafi sprzęt AGD, który mieszkańcy Stalowej Woli wywalczyli w 8. edycji plebiscytu „Świeć się z Energą”. Oficjalne przekazanie nagród odbyło się 23 lutego w Miejskiej Bibliotece Publicznej,

W tegorocznej edycji plebiscytu Stalowa Wola wygrała etap wojewódzki zdobywając tym samym nagrodę w wysokości 10 tys. zł. W rywalizacji ogólnopolskiej pokonał nas tylko Zamość.

– To dla nas bardzo miłe, że staliśmy się „Świetlną stolicą” województwa podkarpackiego”, a także, że udało nam się wywalczyć drugie miejsce w Polsce. To również dla nas jako władz miasta wielka motywacja do tego, aby iluminacje świąteczne w przyszłych latach były jak najbardziej ciekawe. Cel, który przyświecał tej akcji, oprócz budowania wewnętrznej tożsamości i dumy z miasta, to też cel charytatywny – mówił Lucjusz Nadbereżny, prezydent Stalowej Woli.

W skład wygranego sprzętu wchodzą: dwie lodówki, kuchenka gazowa i elektroniczna, zmywarka, dwa blendery oraz mikrofalówka. Nagrody trafią do potrzebujących rodzin z naszego miasta. – Rodziny zostały wybrane przez pracowników socjalnych zespołu do spraw pomocy rodzinie. Wybór był trudny, aczkolwiek pracownicy najlepiej znają potrzeby naszych klientów. Sprzęt na pewno się przyda, zazwyczaj będzie on wymieniał zużyty 16-17 letni już sprzęt. Choć są też rodziny, które wcale nie miały takiego sprzętu – mówił Piotr Pierścionek, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli.