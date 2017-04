Sprawdź program tegorocznych Dni Stalowej Woli!

Tegoroczne Dni Stalowej Woli potrwają od 30 kwietnia do 4 maja. Tym razem dla mieszkańców wystąpią takie gwiazdy jak Michał Szpak, Enej oraz Piersi. Poza koncertami odbędzie się: Historiada, Gżegżółki, Cross Rowerowy, Alejka Inicjatyw Pozytywnie Zakręconych, Masa Krytyczna, gra rowerowa.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM:

30 kwietnia (niedziela)

– 11:00 – 17:00 – Wiosenna Inauguracja działalności Parku 24

1 maja (poniedziałek)

– 10:00 – Leśniczówka Ciemny Kąt

XII Rowerowy Cross Country o Puchar Prezydenta Stalowej Woli

– 12:00 – Campus LEGO ul. Popiełuszki 23 „COP XXI wieku – obiekty/technologie”- konkurs makiet z klocków LEGO – otwarcie wystawy pokonkursowej

– 15:00 – Taras MDK – XI Stalowowolska Rowerowa Masa Krytyczna – start, Podwieczorek na os.Fabrycznym – Miasteczko rowerowe

Biblioteka Międzyuczelniana – COP w oczach przedwojennych reporterów – wystawa plenerowa

– 16:30 – V Historiada – test o wiedzy o COP (Organizator Muzeum Regionalne w Stalowej Woli)

SCENA GŁÓWNA

– 18:00 – Otwarcie bramek: Miłosz Skibiński, Ann Pham, ENEJ

– 23.00 – zamknięcie bramek

2 maja (wtorek)

– 16:00 – Taras MDK – Stalowowolska Foto-Zgadula Familijny Konkurs Interaktywny

SCENA GŁÓWNA

– 18:00 – Otwarcie bramek: Mejk, Bayer Show, Shazza

3 maja (środa)

– 11:00 – Aula Politechniki Rzeszowskiej – IX Stalowowolskie Dyktando „Gżegżółki”

– 11:00 – 17:00 – skwer wokół fontanny – V Alejka Inicjatyw Pozytywnie Zakręconych

– 12:00 – Msza Św. za Ojczyznę i Mieszkańców Stalowej Woli – Bazylika Konkatedralna pw. Matki Bożej Królowej Polski

– 14:00 – XXIX Międzynarodowy Bieg Konstytucji 3 Maja- Aleje Jana Pawła II (organizator Victoria Stalowa Wola)

– 15:00 – Taras MDK – XIII Wniebogłosy Piosenki z Osiedla Fabrycznego

Rynek w Rozwadowie „Witaj Majowa Jutrzenko” (organizator Muzeum Regionalne w Stalowej Woli)

– 14:00 – Trzeciomajowa parada – przemarsz w nawiązującym do dawnych tradycji Rozwadowa korowodzie spod stacji kolejowej do Rynku (z udziałem Orkiestry Dętej MDK, aktorów w strojach z epoki, mieszkańców, młodzieży szkolnej, harcerzy OSP i gości)

– 14:45 – „Żywy obraz” – widowisko słowno-muzyczne zwieńczone wielobarwnym ożywieniem dzieła Jana Matejki (z udziałem młodzieży LO KEN)

– 15:15 – Poloneza czas zacząć – w tany do taktu staropolskiego „chodzonego” aktorzy widowiska zapraszają mieszkańców, gości i wszystkich chętnych

– 15:45 – 17:00 – Ogródek kawiarniany – „Wolne śpiewanie z Hanką Ordonówną” w wykonaniu Anny Przybysz z zespołem TRIODEON

– 14:00 – 16:10 – Warsztaty rodzinne – robimy flagi i kotyliony

SCENA GŁÓWNA

– 16:00 – 18:00 – Program przygotowany przez MDK – rozstrzygnięcie loterii promocyjnej „Autolokata Jubileuszowa” z okazji 90-lecia Banku Spółdzielczego

– 18:00 – 19:00 – Konkursy dla dzieci

– 19:00 – Michał Szpak; PIERSI

– 22:30 – przemówienie Prezydenta Miasta

– 23:00 – Pokaz laserowy

4 maja (czwartek)

– 18:00 – koncert Polskiej Muzyki Filmowej – Spółdzielczy Dom Kultury (Współorganizator Państwowa Szkoła Muzyczna)