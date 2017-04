Sprawdź, jak dobrze znasz ortografię

Zapraszamy do udziału w IX Stalowowolskim Dyktandzie „Gżegżółki” w Święto Narodowe Trzeciego Maja. To okazja do zamanifestowania naszego patriotyzmu. Pielęgnowanie ojczystego języka, symbolu łączącego wszystkich Polaków, należy do najpiękniejszych naszych obowiązków.

Tematem tegorocznego dyktanda, przygotowanego tradycyjnie przez Annę Garbaczową, jest 80. Rocznica Powstania Centralnego Okręgu Przemysłowego.

Tegoroczne Stalowowolskie Dyktando „Gżegżółki” odbędzie się 3 maja: godz. 10.00 – 10.50 – rejestracja,

godz. 11.00 – dyktando w Auli Politechniki Rzeszowskiej, ul. Kwiatkowskiego 4

Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Miejskiego Domu Kultury.

NAGRODY:

I miejsce – 1500 zł

II miejsce – 1000 zł

III miejsce – 500 zł