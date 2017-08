Sprawa dla rezerwowych

odziałem punktów zakończyło się spotkanie Stalki Stalowa Wola z ŁKS-em Łódż. Gospodarzom dwa punkty uciekły w ostatnich fragmentach gry.

Beniaminek z Łodzi bardzo dobrze prezentował się od pierwszych minut, ale pod bramką Frątczaka gościł bardzo rzadko. To samo Stal. Także podopieczni trenera Białka nie umieli sobie przez długi czas wypracować pozycji strzeleckiej. Dobrym pociągnięciem okazały się zmiany, jakich dokonał trener Stali po zmianie stron. Do gry weszli Dziubiński, Korczyński, Stelmach i Łętocha. W 73. minucie Stelmach wygrał na środku boiska pojedynek główkowy, zgrał piłkę do Korczyńskiego, a ten wrzucił w pole karne do Dziubińskiego, który nie zdecydował się na uderzenie, lecz na odegranie na środek „16” do wbiegającego Łętochy. I była to słuszna decyzja, bo ten uderzył po ziemi i piłka wylądowała w bramce.

Niestety, Stal po strzelenie gola zamurowała się pod swoim polem karnym i stało się to, co zazwyczaj staje się w takich sytuacjach… W 87. minucie obrońcy Stali nie przypilnowali wpuszczonemu chwilę wcześniej na boisko Łukasza Zagdańskiego i ten po dośrodkowaniu z rzutu rożnego doprowadził do wyrównania.

Stal Stalowa Wola – ŁKS Łódź 1:1 (0:0)

1-0 Sebastian Łętocha (73), 1-1 Łukasz Zagdański (87)

Stal: Frątczak – Janiszewski, Jarosz, Zalepa, Sobotka – Stąporski (57 Korczyński), Wasiluk (72 Stelmach), Bukowiec, Hirśkyj (46 Dziubiński), Trubeha – Gębalski (60 Łętocha).

ŁKS: Kołba – Pyciak, Juraszek, Rozwandowicz, Rozmus – Kostyrka (80 Maschera), Gamrot, Kocot, Guzik (61 Pyrdoł), Pieczara (71 Bryła) – Radionow (76 Zagdański).

Sędziował Marcin Kochanek (Opole).

Żółte kartki: Dziubiński – Radionow, Kostyrka, Juraszek.

Widzów 900.