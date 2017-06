Sportowe wakacje z rudnickim MOSiR

Wakacje to idealna pora, aby młodzież mogła spędzić aktywnie swój wolny czas. Z tej okazji Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudniku nad Sanem zachęca dzieci i młodzież z terenu gminy i miasta Rudnik nad Sanem do czynnego udziału w organizowanych turniejach, jak również do nieodpłatnego korzystania z obiektów MOSiR w czasie wakacji. Będą to boisko do koszykówki, boiska do siatkówki plażowej, sala tenisowa, boisko treningowe do piłki nożnej oraz skate park.

W lipcu i sierpniu rudnicki MOSiR organizuje turnieje siatkówki plażowej, koszykówki, tenisa ziemnego oraz stołowego. Rozpoczęcie rozgrywek nastąpi w środę, 12 lipca o godzinie 9.

Na zakończenie sportowych wakacji, które nastąpi 29 sierpnia o godzinie 11, zaplanowano wspólne ognisko, któremu towarzyszyć będzie wręczenie nagród dla uczestników turniejów.

Szczegółowy harmonogram rozrywek oraz informacje dotyczące terminów rozgrywek zamieszczamy poniżej.

Kamila Brzezińska