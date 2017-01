Spędź ferie w muzeum

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zaprasza dzieci w wieku od 7 do 12 lat do spędzenia w ciekawy sposób ferii zimowych. W programie warsztaty plastyczne, prezentacje, interaktywna wystawa oraz wiele innych atrakcji.

Zajęcia będą się odbywały w lokalu przy ulicy Staszica 14 w dwóch turnusach: I turnus – 16.01 – 20.01, II turnus – 23.01 -27.01, oraz w lokalu przy ulicy Sandomierskiej 1: I turnus – 16.01 – 20.01, II turnus – 23.01 -27.01. Wstęp wolny!

Zapisów należy dokonywać pod numerem telefonu: 797 120 229, 797 120 224 . Należy również do siedziby muzeum dostarczyć wypełniony formularz zgłoszeniowy (do pobrania na stronie muzeum). Liczba miejsc ograniczona.

W programie:

TURNUS I

poniedziałek / Dzikie zwierzęta w mieście

Zajęcia oraz zabawy na wystawie pozwolą dzieciom bliżej przyjrzeć się życiu dzikich zwierząt zamieszkujących nasze miasta.W odkrywaniu świata miejskich zwierząt pomoże nam animowana prezentacja . Natomiast w części plastycznej wykonamy maski jeży, ptaków, lisów, zajęcy i wielu innych dzikich mieszkańców miasta.

wtorek /Skrzydlaci sąsiedzi

Tego dnia wcielimy się nie tylko w rolę kreatywnych obserwatorów ale przeistoczymy się w paki dzięki specjalnie przygotowanym ubrankom. Podczas zabawy poznamy ich zwyczaje, nauczymy się rozróżniać ich odgłosy. W części plastycznej wykonamy kukiełkowe „Ptasie radio” (Warsztat łączący pracę plastyczną, elementy dramy i wspólnej recytacji. Z kartonu, drewnianych patyczków, kolorowych papierów, piórek i innych materiałów przygotujemy ptasie kukiełki, które później wykorzystamy w inscenizacji wiersza „Ptasie radio” Juliana Tuwima.)

środa/Ptasia stołówka – czyli słów kilka o karmnikach

Stół, krzesła, obrus, sztućce, talerze… tego wszystkiego używamy w naszych stołówkach. Czy zwierzęta są równie wymagające? O czym powinniśmy pamiętać decydując się na dokarmianie ptaków i innych zwierząt zamieszkujących nasze miasto? W czasie zajęć warsztatowych odpowiemy na te i inne pytania oraz przygotujemy wspólnie najprostsze karmniki dla naszych skrzydlatych sąsiadów. Tego dnia wykonamy również fantazyjne prace plastyczne z plasteliny i ptasiego pokarmu – łąkę czyli naturalną stołówkę dla ptaków.

czwartek/ Gniazda – mieszkania czy tylko dla ptaków?

Czym jest gniazdo, jak wygląda, które zwierzęta je budują? Odpowiedzi odszukamy na ekspozycji i w publikacji dla dzieci Miasto i las. W części plastycznej metodą kolażu zilustrujemy gniazdo dla wybranego zwierzaka oraz wykonamy jego przeskalowaną wersję.

piątek/ Ornitologia a co to takiego?

Kto nie chciałby przyjrzeć się z bliska otaczającej przyrodzie? Poznać zwyczaje zwierząt bez nadmiernej ingerencji w ich nieodkryty świat? W czasie warsztatów spróbujemy przygotować papierowe lornetki, by zachęcić do pilniejszej obserwacji natury. Na zakończenie naszej przygody z miejskimi zwierzętami ozdobimy koszulki lub torby.

TURNUS II

poniedziałek / Miasto pełne zwierząt

Niezaprzeczalnie naszymi sąsiadami są dzikie zwierzęta, dlaczego więc nie poznać ich bliżej. Wystawa, oraz stworzone do niej materiały edukacyjne (karty pracy, gry) pomogą nam przy tworzeniu wspólnej edukacyjnej gry dla dzieci o dzikich zwierzętach w naszym mieście. (memory lub planszowej)

wtorek/ gniazdo, budka lęgowa, mieszkanie

Jak powinna wyglądać dobrze wykonana budka lęgowa dla ptaków? Czy istnieją inne zwierzęta, dla których możemy przygotować budkę lęgową? Po co konstruuje się takie budki? Tymi frapującymi sprawami zajmiemy się w czasie zajęć warsztatowych. Dowiemy się jak wykonać prawidłowo budkę lęgową oraznamalujemy fantazyjne mieszkania dla różnych gatunków zwierząt.

środa/ Nietoperze, lisy, dziki… – fakty, mity i legendy

Czy każdy lis jest chytry, a dzik dziki i nieobliczalny? Czy to prawda, że nietoperze piją ludzką krew i wplątują się we włosy, a każda sroka lubi kraść błyskotki? Obalimy mity, przedstawimy fakty! Wspólnie odszukamy odpowiedzi na te pytania. Będzie to również okazja by poznać wiersze i opowiadania, których bohaterami są zwierzęta. Odegramy krótkie scenki . Natomiast w części plastycznej wykonamy zwierzaki z masy solnej.

czwartek / Ślady – na tropie dzikich zwierząt

Czy potrafimy rozpoznać po śladach jego właściciela? Przekonamy się podczas zajęć zamieniając się w tropicieli dzikich zwierząt. Wykonamy z plasteliny, modeliny ślady wybranych zwierząt, które posłużą nam do zabawy i działań plastycznych. Tego dnia również zabierzecie do domu własnoręcznie wykonane magnesy na lodówkę.

Piątek/ Ptaki, ptaszki i ptaszynki

Podczas warsztatów stworzymy różnorodne ptasie wizerunków z wykorzystaniem wybranych materiałów – ptaszki z włóczki, papieru, papierowych talerzyków, ptaki malowane farbkami witrażowymi.

Na początku każdego dnia zajęć przeprowadzimy gry i zabawy zapoznawczo-integracyjne.

Miejsce: ul. Sandomierska 1

I turnus – 16.01 – 20.01

II turnus – 23.01 -27.01

TURNUS I

poniedziałek / Artysta i jego świat

Kim jest artysta? Na czym polega proces tworzenia? Czy praca twórcza daje szczęście i sławę? Czym jest temat w malarstwie? Na te i wiele innych pytań odpowiemy na przykładzie życia i działalności Piotra Michałowskiego podczas zwiedzania ekspozycji. W części artystycznej wykonamy wielkoformatowe dzieła malarskie przedstawiające gromady koni. Stworzymy również przy użyciu różnorodnych narzędzi szkice wcielając się naprzemiennie w rolę artysty oraz modela.

wtorek / Chłop, dama, Żyd – charakterystyczne portrety Michałowskiego

W czasie zajęć warsztatowych pogłębimy wiedzę na temat sztuki portretu. Przypomnimy też, jakie postaci Piotr Michałowski portretował najchętniej. Nasze prace wykonamy na dużych arkuszach papieru, z wyciętym otworem na głowę. Warsztaty zwieńczy przymiarką każdego uczestnika warsztatów do wykonanego portretu i pamiątkowe zdjęcie. Podczas zajęć podejmiemy próbę stworzenia wizerunków swoich kolegów techniką kolażu, oraz narysowania karykatury.

środa / Portrety konne

Motyw konia opanowany do perfekcji przez Michałowskiego, pojawiający się w licznych jego kompozycjach malarskich i rysunkowych uczynimy tematem naszych artystycznych zmagań. Stworzymy bowiem jego wizerunek przy pomocy różnorodnych środków artystycznych oraz wykorzystamy jako temat prac rękodzielniczych, (przykładowo: szyte koniki na patyku, koniki na spinaczach, butelka metodą decoupage z motywem konia, wyklejane koniki.)

czwartek / Patriotyzm ma wiele twarzy…

Czym jest patriotyzm, ojczyzna? Dlaczego pielęgnowanie tradycji jest naszym obowiązkiem? Kogo nazywamy bohaterem narodowym? Na ekspozycji Pierścionek z orłem w koronie, poprowadzimy zajęcia, których celem jest interpretacja przez uczestników tego, czym jest i jak przejawia się patriotyzm. Dzieci spróbują stworzyć definicję patriotyzmu na podstawie ścieżek wystawy, a na warsztatach plastycznych wykonają godło w różnorodnych technikach, udekorują torbę motywem patriotycznym lub też stworzą swój wizerunek patrioty.

piątek/ Jadalne i niejadalne płaskorzeźby

Ostatniego dnia zapraszamy na piernikowe szaleństwo. Na zajęciach przygotujemy ciasto, wytniemy kształty i ozdobimy. W pierwszej części zajęć warsztatowych, ciasto, tym razem z masy solnej, posłuży nam do stworzenia płaskorzeźbionych wizerunków, portretów, budynków wszystkiego tego co kojarzy nam się z patriotyzmem a co zobaczymy na wystawie Pierścionek z orłem w koronie.

TURNUS II

Podczas II turnusu Ferii w Muzeum odkryjecie bogactwo naszego regionu. Każdego dnia poprowadzi was przedstawiciel innego zawodu: archeolog, kolejarz, krawiec, piekarz i historyk!

poniedziałek/ Archeolog – kto to taki?

Zajęcia, podczas których zamienicie się w archeologów, poznacie ich narzędzia i specyfikę pracy. Wspólnie spróbujemy odtworzyć pracę archeologa podczas ,,wykopalisk”, odkopując wybrany przedmiot i tworząc odpowiednią rysunkową dokumentację. Dzięki zajęciom i zabawie na ekspozycji dowiecie się, jak żyli ludzie w bardzo odległych czasach. Natomiast w części warsztatowej wykonacie m.in. gliniane naczynia oraz dawne monety.

wtorek/ Stoi na stacji lokomotywa

Naszą kolejową przygodę rozpoczniemy od wiersza Lokomotywa Juliana Tuwima. Dowiecie się, czym jest tor, semafor, parowóz, elementy lokomotywy parowej. Przybliżymy wam również zawody związane z funkcjonowaniem kolei. W części plastycznej stworzymy m.in. własną lokomotywę, uzupełniając ilustracjami poszczególne wagony oraz grę planszową wykorzystującą tematykę podróży i kolei.

środa / O dawnych ubiorach

Sposób ubierania się mieszkańców wsi regionu dolnosańskiego, tkaniny, ornamenty zdobnicze, kolory odkryją swe tajemnice przed uczestnikami zajęć na etnograficznej części wystawy stałej. Co wpływało na stroje ludności wiejskiej, z czego wynikał określony sposób barwienia, co symbolizowały poszczególne kolory na strojach? Dowiecie się, jak kiedyś wytwarzano tkaniny, szyto z nich ubrania, a potem zdobiono. Podczas warsztatów spróbujecie swoich sił tkając na niewielkich krosnach, oraz tworząc niewielkie laleczki w lasowiackich strojach.

czwartek/ Od ziarenka do bochenka

Tego dnia prześledzimy proces powstawania chleba od zasiewu zboża, do wypieku pieczywa. Pomogą nam w tym eksponaty, gry planszowe, zagadki. Ostatni etap powstania chleba poznamy w praktyce sami wypiekając smaczne pieczywo.

piątek/Biografie rzeczy

Na wystawie Pierścionek z orłem w koronie obejrzymy przedmioty użytkowe patriotycznie zaangażowane, w których, jak w lustrze, odbija się historia Polski, a przede wszystkim uczucia i działania Polaków na rzecz swojej ojczyzny. Poznamy ich biografie. W części warsztatowej w ślad za twórcami wspomnianych przedmiotów podejmiemy próbę stworzenia projektu własnej porcelany z historią, pomnika dla ulubionego króla jak również spróbujemy zilustrować historie wybranych przedmiotów.

Na początku każdego dnia zajęć przeprowadzimy gry i zabawy zapoznawczo-integracyjne.