Sołtys z inicjatywą

Mimo iż funkcję sołtysa Motycza Szlacheckiego sprawuje od niedawna już zdążyła zjednać sobie liczne grono sympatyków. Agnieszka Mazur zwyciężyła w organizowanym przez „Sztafetę” plebiscycie na Sołtysa Roku Powiatu Stalowowolskiego zdobywając w sumie 4069 punktów. – Mówią, że czynione dobro powraca ze zdwojoną siłą i tak jest w rzeczywistości – mówi laureatka konkursu.

Agnieszka Mazur na co dzień pracuje jako pielęgniarka na oddziale pediatrycznym w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli. Zwyciężczyni konkursu pochodzi ze Zbydniowa, do Motycza Szlacheckiego, gdzie mieszka od wielu lat, przywiodła ją miłość. Pani Agnieszka jest mężatką i mamą czworga dzieci: trzech synów i córki. Funkcję sołtysa pełni od niespełna trzech lat. – Długo się zastanawiałam zanim podjęłam decyzję o wystartowaniu w wyborach. Mieszkańcy przychodzili do mnie i proponowali żebym kandydowała, miałam też ogromne wsparcie ze strony męża, dlatego postanowiłam spróbować swoich sił i wygrałam – wspomina pani Agnieszka…

