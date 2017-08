Sołtys z dziada pradziada

Jego ojciec Bogusław był sołtysem przez 16 lat, wcześniej funkcję tę pełnił też dziadek. Grzegorz Błądek z Nowej Wsi sołtysowanie ma we krwi. 28-latek zwyciężył w plebiscycie na Sołtysa Roku Powiatu Niżańskiego organizowanego przez „Sztafetę” przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Nisku. Zdobył w sumie 3157 punktów. – Dziękuję mieszkańcom mojej wsi za wsparcie w codziennej pracy sołtysa i głosy oddane w plebiscycie – mówi zwycięzca konkursu.

Spotykamy się w domu rodzinnym Grzegorza Błądka, w którym mieszka wraz z rodzicami, żoną i malutką córeczką. 2,5-letnia Natalka, oczko w głowie taty towarzyszy nam w czasie rozmowy. Jej mama Anna jest w tym czasie w pracy w pobliskim sklepie. Śliczną, drobną szatynkę miałam okazję poznać, szukając domu sołtysa, w progu którego wita mnie uśmiechnięty zwycięzca plebiscytu.

Grzegorz na co dzień pracuje jako konstruktor w firmie Rakoczy Stal, do której trafił cztery lata temu prosto po studiach. Z wykształcenia jest inżynierem mechanikiem budowy maszyn. Od niespełna trzech lat pełni funkcję sołtysa Nowej Wsi, najmniejszej wsi w gminie Nisko. Jak to się stało, że w tak młodym wieku został sołtysem podniżańskiej wsi? – Poprzednim sołtysem Nowej Wsi był mój tato, w 2015 roku poszedłem na spotkanie sołeckie, w czasie którego odbywały się wybory. Jeden z mieszkańców zaproponował moją kandydaturę, a ja się zgodziłem. I tak to się zaczęło – wyjaśnia i przy okazji dodaje, że jego tato był sołtysem przez 16 lat, a wcześniej przez 18 lat funkcję tę sprawował jego dziadek.

– Wiedziałem na czym polega praca sołtysa, jakie są problemy mojej wsi i ile ich czasem jest. Przez lata obserwowałem na czym polega współpraca z urzędem gminy, widziałem jak zmieniała się wieś, jak wyglądała kilkanaście lat temu, a jak wgląda dziś. To wszystko dało mi ogromną wiedzę pomocną w pełnieniu funkcji sołtysa – mówi…

CAŁY ARTYKUŁ PRZECZYTASZ W AKTUALNYM WYDANIU „SZTAFETY” – N 34

Zachęcamy również do kupna Tygodnika „Sztafeta” w wersji elektronicznej