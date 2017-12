Sołecki opłatek w Zbydniowie

Share 0 Share 0 Share 0

Spotkania opłatkowe w Zbydniowie mają już wieloletnią tradycję. Początkowo organizowano je głównie z myślą o osobach starszych i samotnych, pomysł przyjął się jednak na tyle dobrze, że w ostatnich latach w zbydniowskim opłatku bierze udział niemalże cała wieś, od przedszkolaków do seniorów. Od samego początku inicjatorem spotkań był sołtys i rada sołecka Zbydniowa. – Mam na ten cel tysiąc złotych z rady sołeckiej i grono chętnych do pomocy. Gospodynie ze Zbydniowa przygotowują poczęstunek już od piątku, nauczycielki ze Szkoły Podstawowej w Zbydniowie, Marta Juda i Zofia Krzysztofka, przygotowują z uczniami jasełka, które dzieci chętnie prezentują na naszych spotkaniach. W tym roku nasze spotkanie wigilijne uświetnił też swoim śpiewem chór męski „Gaudium” z parafii św. Floriana w Stalowej Woli. Mam wielką satysfakcję i poczucie, że takie wydarzenia budują naszą lokalną, zbydniowską wspólnotę – powiedział „Sztafecie” sołtys Zbydniowa Piotr Bednarz. Tradycyjnie już, jak w latach ubiegłych opłatek w Zbydniowie zaczął się mszą świętą po której udano się do miejscowej remizy strażackiej. Po oficjalnym przywitaniu przybyłych przez sołtysa proboszcz ks. Zygmunt Lipiec zainicjował modlitwę i opowiedział o wyjątkowej symbolice świąt Bożego Narodzenia. Ważną częścią spotkania było łamanie się opłatkiem i życzenia, jakie mieszkańcy mieli okazję złożyć sobie w tak szerokim gronie. Spontaniczność, życzliwość i radość ze wspólnego uczestnictwa udzielały się wszystkim. Niewątpliwie niedzielne spotkanie opłatkowe było ważnym wydarzeniem dla mieszkańców Zbydniowa.