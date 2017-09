Sokół Nisko stracił cztery bramki, ale… wygrał. Po raz drugi w sezonie 2017/18

Drugie zwycięstwo odnieśli piłkarze Sokoła Nisko. W Nowotańcu drużyna trenera Artura Lebiody pokonała Cosmos 6:4. Niezwykły przebieg miało to spotkanie. Po 22. minutach Sokół wygrywał 3:0. Na przerwę obydwa zespoły schodziły przy wyniku… 3:3.

Kiedy na początku drugiej połowy Pluskwik dał gospodarzom prowadzenie, kibice miejscowych byli przekonani, że ich drużyna pójdzie za ciosem i będzie zdobywać kolejne bramki, i odnieśli w końcu pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. Tak się jednak nie stało. Podrażniony Sokół wziął się do roboty, zaczął coraz częściej zagrażać bramce Czarneckiego i w 75. minucie po strzale Tura doprowadził do remisu, a pięć minut przed końcem regulaminowego czasu gry, objął prowadzenie. Po raz trzeci na liście strzelców podpisał się Tur. W doliczonym czasie gry wynik ustalił Tyczyński. Kolejnym rywalem Sokoła będzie Wisłok Strzyżów.

Cosmos Nowotaniec – Sokół Nisko 4:6 (3:3)

0-1 Tabaka (3), 0-2 Lebioda (8), 0-3 Tur (22), 1-3 Porcek (31), 2-3 Laskowski (35), 3-3 Szatkowski (43), 4-3 Pluskwik (47), 4-4 Tur (75), 4-5 Tur (86), 4-6 Pieczyński (90+4)

Cosmos: Czarnecki – Kędra, Suszko, Szarek, Rabicki – T. Dymnicki, Nikolajew, Porcek (60 Kwolek), Pluskwik, Szatkowski (82 Bok) – Laskowski.

Sokół: Wietecha – Stępień, Maciorowski, Sudoł (82 Ł.Szpyra), Lebioda – Tur 9 (87 Kowal), Wojtak (55 Tyczyński), Tabaka (55 M.Szpyra), Drelich (60 Puzio), Niedziałek (70 Bednarz) – Woźniak.

Sędziował Łukasz Strzępek (Rzeszów). Żółte kartki: Nikołajew, Pluskiwk, Laskowski – Lebioda, Sudoł, Niedziałek, Widzów ok. 100.

W innych meczach 8. kolejki: LKS Pisarowce – Izolator Boguchwała 2:1, Polonia Przemyśl – Wisłoka Dębica 2:0, Granica Stubno – Sokół Sieniawa 0:1, Rzemieślnik Pilzno – KS Wiązownica 4:2, Wisłok Strzyżów – Głogovia 1:0, Igloopol Dębica – Piast Tuczempy – mecz przełożony na 19 września