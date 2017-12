Śmiertelny wypadek w Grębowie

14 grudnia, na niestrzeżonym przejedzie kolejowym w Grębowie doszło do wypadku. Osoba kierująca volkswagenem tiguan wjechała przed nadjeżdżający pociąg. Samochodem podróżowały dwie osoby. Kobiety nie udało się uratować. Mężczyzna trafił do szpitala

Do wypadku doszło po godz. 10, na niestrzeżonym przejedzie kolejowym w Grębowie, w powiecie tarnobrzeskim. 55 - letnia kobieta kierująca volkswagenem wjechała przed nadjeżdżający pociąg pasażęrki relacji Przemyśl-Szczecin. Lokomotywa uderzyła w samochód i przepchnęła go ponad 100 metrów. Samochodem podróżowły dwie osoby, kobieta i mężczyzna. Ciężko rannej kobiety nie udało się uratować. 58 - letni mężczyzna trafił do szpitala.

Nie ma już utrudnień na szlaku kolejowym oraz drodze relacji Zabrnie - Zaleszany.

Funkcjonariusze potwierdzili, że maszynista był trzeźwy. Żadnemu z pasażerów nic się nie stało. Wyjaśniane są okoliczności.

KMP Tarnobrzeg