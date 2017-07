Smaki z dawnych lat

Wybierałem się do Ulanowa, miasteczka moich dziecięcych czasów. Tam, przy samym rynku znajduje się sklep z wypiekiem chleba, bułek, najróżniejszych ciast i są również pierogi z różnym nadzieniem, na ostro, na słodko, z kapustą, grzybami, mięsem, szpinakiem i Bóg wie z czym jeszcze. Ale kanonów nie ma, tych, które pamiętam z dzieciństwa.

Obrane kartofle ścieramy na tarce, wyciskamy starta masę, ale soku z kartofli nie wylewamy. Czekamy aż w nim osiądzie krochmal. Krochmal dodajemy do startych kartofli, dodajemy gotowane kartofle. Mieszamy dokładnie, solimy. Formujemy podłużne pyzy, nadziewając je wcześniej farszem. A farsz można przygotować z mięsa wieprzowego lub wolowego. Zmielone mięso łączymy z pokrojoną podsmażoną cebulą, pieprzem, ewentualnie również z majerankiem. Solimy. Dokładnie mieszamy. Takie kanony jemy ze skwarkami lub ze śmietaną i masłem. Gdy byłem dzieckiem kanony z mięsem były wielkim świętem, gotowano przede wszystkim te z twarogiem albo z twarogiem zmieszanym a gotowanymi kartoflami. Zmielony twaróg łączymy z pokrojoną i podsmażoną słoniną, dodajemy masło, śmietanę, jajka i miętę. Takie kanony jemy polane masłem albo śmietaną.

W tym ulanowskim sklepie, jak wspomniałem, jest wiele rodzajów pierogów, ale nie spotkacie w nim pierogów ze śledziami. A takie kiedyś jadłem bodajże u swych przyjaciół w Gdańsku. Filety śledziowe zalewamy mlekiem i odstawiamy na pół godziny. Potem je wyjmujemy i osuszamy, a następnie kroimy na drobne kawałki. Posiekaną cebulę szklimy na maśle. Mieloną cielęcinę łączymy ze śledziami i cebulą, doprawiamy do smaku pieprzem i solą, dokładnie mieszamy. Nakładamy farsz na okrągłe płaty ciasta i zlepiamy pierogi. Gotujemy je w bulionie albo w lekko osolonej wodzie.

Dawno, ze dwadzieścia lat temu, spotkałem się z pierogami z dorszowym nadzieniem. Filety z dorsza gotujemy w bulionie, potem wyjmujemy i studzimy. Obraną cebulę i wędzony boczek kroimy na drobno i smażymy na margarynie. Rybę razem z boczkiem i cebulą przepuszczamy przez maszynkę. Powstałą masę ucieramy z żółtkiem, dodajemy sól, pieprz i posiekaną nać pietruszki. Na koniec dodajemy pianę z białek ubitą na sztywno. Wsypujemy tartą bułkę i wyrabiamy delikatnie farsz, który potem zawijamy w krążki ciasta i gotujemy.

W ulanowskim sklepie są do nabycia pierogi z soczewicą. Takie znane są przede wszystkim na Lubelszczyźnie, ale kuchnie się przenikają i dlaczegóż soczewicy nie miałoby być w pierogach ulanowskich?

Ugotowaną soczewicę przepuszczamy przez maszynkę. Poszatkowane pieczarki i drobno posiekaną cebulę smażymy na maśle. Po przestudzeniu łączymy z soczewicą, przyprawiamy pieprzem, solą, pieprzem kajeńskim i sosem sojowym. Wbiwszy jajo wyrabiamy farsz. Dodajemy na koniec tartą bułkę.

Zazwyczaj ciasto na pierogi przygotowujemy z mąki, jaja, wody, soli i ewentualnie z niewielkiej ilości roztopionego masła. Ale można spotkać się z ciastem z kartofli. Natomiast bardzo ciekawy smak pierogom nadaje ciasto z mąki gryczanej. Mąkę gryczaną dokładnie mieszamy z pszenną. Krótko prażymy na rozgrzanej patelni. Pamiętać trzeba, aby się nie zrumieniły. Do mąki dodajemy sól i stale mieszając wlewamy gorącą wodę. Wystudzone ciasto kładziemy na stolnicy posypanej mąką, formujemy z niego wałek, kroimy na plastry, rozpłaszczamy, nakładamy farsz i zlepiamy. Jaki farsz?! Białą kapustę gotujemy kilka minut w osolonej wodzie. Potem po ostudzeniu kroimy ją na drobno. Posiekaną cebulę łączymy z kapustą i szklimy na maśle. Smażymy kilka minut mieszając. Ser biały przepuszczamy przez maszynkę, łączymy z kapustą, dokładnie mieszamy, doprawiamy solą i pieprzem oraz miętą. Przepis na takie właśnie pierogi poleciłem pani obsługującej klientów w Ulanowskim sklepie. – A co? Nie smakują nasze ruskie albo ruskie z miętą, a może z kapustą i grzybami? – spytała sprzedawczyni. No i co? Kupiłem po solidnej porcji każdego rodzaju wymienionych pierogów w nadziei, że właściciel sklepu poleci gotować moje pierogi gryczano-kapuściano-serowe. Smacznego.

Piotr Góreczny